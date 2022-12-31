https://sputnikarabic.ae/20221231/إيران-تختبر-طائرات-عسكرية-بدون-طيار-في-مناورة-بالقرب-من-مضيق-هرمز-1071801416.html
إيران تختبر طائرات عسكرية بدون طيار في مناورة بالقرب من مضيق هرمز
إيران تختبر طائرات عسكرية بدون طيار في مناورة بالقرب من مضيق هرمز
أجرى الجيش الإيراني تجارب على طائرات مسيرة هجومية جديدة في المنطقة الساحلية لخليج عمان وبالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، اليوم السبت، في إطار تدريباته السنوية... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T19:16+0000
2022-12-31T19:16+0000
2022-12-31T19:16+0000
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وقال التلفزيون الرسمي إن طائرة أبابيل -5 الهجومية استخدمت خلال المناورات لأول مرة ونجحت في إصابة هدفها بقنبلة بعد قطعها مسافة 400 كيلومتر. اختبرت إيران العديد من الطائرات العسكرية بدون طيار خلال العقد الماضي.وكانت الطائرات المسيرة العسكرية نقطة خلاف بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها الذين يزعمون أن طهران تزود موسكو بطائرات مسيرة استخدمت في هجمات في أوكرانيا المدعومة من الغرب.يقع مضيق هرمز عند مصب الخليج العربي وهو حاسم لإمدادات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره حوالي خمس إجمالي النفط المتداول في البحر.وشاركت الكوماندوز والمشاة في المناورات التي أطلق عليها اسم "ذو الفقار-1401"، إلى جانب الطائرات المقاتلة والمروحيات وطائرات النقل العسكرية والغواصات. سيطلق الجيش الإيراني صواريخ وأنظمة دفاع جوي أيضا. تجري إيران بانتظام مثل هذه التدريبات لتحسين قوتها الدفاعية واختبار الأسلحة.وأمس الجمعة، انطلقت مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية القتالية، بحسب قناة "الميادين".وقال المتحدث باسم المناورات، العميد علي رضا شيخ، إن هذه المناورات بدأت في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي.ولفت إلى أن "المناورات تأتي تماشياً مع التدريبات السنوية للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية، إضافة إلى العمل على تنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخبارية للنهوض بأمن المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20221229/تقرير-أمريكا-تعد-خطة-لمنع-إيران-من-إنتاج-الطائرات-المسيرة-1071749574.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, أخبار إيران
إيران تختبر طائرات عسكرية بدون طيار في مناورة بالقرب من مضيق هرمز
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أجرى الجيش الإيراني تجارب على طائرات مسيرة هجومية جديدة في المنطقة الساحلية لخليج عمان وبالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، اليوم السبت، في إطار تدريباته السنوية الجارية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقال التلفزيون الرسمي إن طائرة أبابيل -5 الهجومية استخدمت خلال المناورات لأول مرة ونجحت في إصابة هدفها بقنبلة بعد قطعها مسافة 400 كيلومتر. اختبرت إيران العديد من الطائرات العسكرية بدون طيار خلال العقد الماضي.
وكانت الطائرات المسيرة
العسكرية نقطة خلاف بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها الذين يزعمون أن طهران تزود موسكو بطائرات مسيرة استخدمت في هجمات في أوكرانيا المدعومة من الغرب.
يقع مضيق هرمز عند مصب الخليج العربي وهو حاسم لإمدادات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره حوالي خمس إجمالي النفط المتداول في البحر.
وشاركت الكوماندوز والمشاة في المناورات التي أطلق عليها اسم "ذو الفقار-1401"، إلى جانب الطائرات المقاتلة والمروحيات وطائرات النقل العسكرية والغواصات. سيطلق الجيش الإيراني صواريخ وأنظمة دفاع جوي أيضا. تجري إيران بانتظام مثل هذه التدريبات لتحسين قوتها الدفاعية واختبار الأسلحة.
وأمس الجمعة، انطلقت مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية القتالية، بحسب قناة
"الميادين".
وقال المتحدث باسم المناورات، العميد علي رضا شيخ، إن هذه المناورات بدأت في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي.
ولفت إلى أن "المناورات تأتي تماشياً مع التدريبات السنوية للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية، إضافة إلى العمل على تنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخبارية للنهوض بأمن المنطقة".