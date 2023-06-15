https://sputnikarabic.ae/20230615/مسؤول-إيراني-العلاقات-بين-إيران-ومصر-سيكون-لها-تأثير-إيجابي-ومهم-1078159889.html
مسؤول إيراني: العلاقات بين إيران ومصر سيكون لها تأثير إيجابي ومهم
مسؤول إيراني: العلاقات بين إيران ومصر سيكون لها تأثير إيجابي ومهم
أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فر، أن تطوير العلاقات بين إيران ومصر سيكون له تاثير إيجابي ومهم جدا على العلاقات الإيرانية... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T20:39+0000
2023-06-15T20:39+0000
2023-06-15T20:39+0000
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وأشار سلطاني فر إلى أن إيران ومصر تحاولان رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى السفراء.وأضاف أن هذا التأثير الإيجابي سيكون "أولاً على مستوى العلاقات الإيرانية العربية، وثانيًا على التطورات في المنطقة، وخاصة في فلسطين".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن هناك قنوات مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرًا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/خبير-دخول-مصر-إلى-بريكس-يزيد-من-تأثير-المنظمة-1078134739.html
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العالم العربي, مصر, إيران
العالم العربي, مصر, إيران
مسؤول إيراني: العلاقات بين إيران ومصر سيكون لها تأثير إيجابي ومهم
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أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فر، أن تطوير العلاقات بين إيران ومصر سيكون له تاثير إيجابي ومهم جدا على العلاقات الإيرانية العربية، والتطورات الإقليمية.
وأشار سلطاني فر إلى أن إيران ومصر تحاولان رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى السفراء.
وقال سلطاني فر، في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية: "إيران ومصر تحاولان رفع مستوى العلاقات مع بعضهما إلى مستوى السفراء، وإذا تحسنت العلاقات بين مصر وإيران، سنشهد تأثيرًا إيجابيًا ومهمًا للغاية".
وأضاف أن هذا التأثير الإيجابي سيكون "أولاً على مستوى العلاقات الإيرانية العربية، وثانيًا على التطورات في المنطقة، وخاصة في فلسطين".
وتابع: "بالنظر إلى دور ومكانة مصر وإيران، لا يمكننا القول إن التفاهم بين القاهرة وطهران سيكون نفس التفاهم الذي حصل بين إيران والسعودية، لكن يمكننا القول إنه قد يتأثر به".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن هناك قنوات مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرًا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.