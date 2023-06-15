https://sputnikarabic.ae/20230615/مشاركات-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-1078121961.html
مشاركات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
مشاركات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
يعد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أحد أكثر المنصات شهرة لإجراء مجموعة واسعة من المناقشات حول الاقتصاد الروسي والقضايا الدولية، بعد أن اجتذب أكثر من 14... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T08:44+0000
2023-06-15T08:44+0000
2023-06-15T08:44+0000
وسائط متعددة
صور
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سانت بطرسبورغ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078124037_0:117:2897:1747_1920x0_80_0_0_78c450a415b12625f76014c170dc59cc.jpg
انطلق منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (2023 SPIEF)، يوم الأربعاء 14 يونيو/ حزيران الجاري، في مركز "إكسبوفوروم" للمؤتمرات والمعارض في ثاني أكبر مدينة في روسيا، سان بطرسبورغ، وسيجمع الآلاف من رجال الأعمال.سيحضر هذا الحدث البارز مسؤولون رفيعو المستوى من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وقطر والبحرين وباكستان وفنزويلا والمجر وميانمار ونيكاراغوا وغيرها الكثير.ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة الشاملة للمنتدى، يوم الجمعة الموافق 16 يونيو.وينعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من 14 حتى 17 يونيو.
سانت بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078124037_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_50d80ffe4f37d04dcef8b4f1e658691b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, صور, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سانت بطرسبورغ
фото, صور, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سانت بطرسبورغ
مشاركات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي تابعنا عبر
يعد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أحد أكثر المنصات شهرة لإجراء مجموعة واسعة من المناقشات حول الاقتصاد الروسي والقضايا الدولية، بعد أن اجتذب أكثر من 14 ألف شخص من 130 دولة، كما شهد حدث العام الماضي توقيع 695 صفقة بقيمة تقارب 5.6 تريليون روبل (66.8 مليار دولار).
انطلق
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (2023 SPIEF)، يوم الأربعاء 14 يونيو/ حزيران الجاري، في مركز "إكسبوفوروم" للمؤتمرات والمعارض في ثاني أكبر مدينة في روسيا، سان بطرسبورغ، وسيجمع الآلاف من رجال الأعمال.
سيحضر هذا الحدث البارز مسؤولون رفيعو المستوى من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وقطر والبحرين وباكستان وفنزويلا والمجر وميانمار ونيكاراغوا وغيرها الكثير.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة الشاملة للمنتدى، يوم الجمعة الموافق 16 يونيو.
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
جناح شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
جناح شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
جناح شركة "لادا" الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة "Lada X-Cross" في معرض منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
جناح شركة "لادا" الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة "Lada X-Cross" في معرض منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة ترتدي الزي الوطني في جناح إحدى الشركات في معرض منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
فتاة ترتدي الزي الوطني في جناح إحدى الشركات في معرض منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
المشاركون في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
معرض "إكسبو فوروم" ПМЭФ-2023 للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
معرض "إكسبو فوروم" ПМЭФ-2023 للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركة في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
مشاركة في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات في جناح "مركز التصدير الروسي" في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
مشاركات في جناح "مركز التصدير الروسي" في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركات في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
المشاركات في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور
ПМЭФ-2023 مشاركة من جناح "مركز التصدير الروسي" في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
ПМЭФ-2023 مشاركة من جناح "مركز التصدير الروسي" في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Svetlana Shevchenko / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
المشاركون في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
إحدى المشاركات تلتقط صورة على خلفية جناح "مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية" في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
إحدى المشاركات تلتقط صورة على خلفية جناح "مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية" في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور
ПМЭФ-2023 إحدى المشاركات في جناح "مركز التصدير الروسي" في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
ПМЭФ-2023 إحدى المشاركات في جناح "مركز التصدير الروسي" في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركات في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
المشاركات في معرض "إكسبو فوروم" للمؤتمرات والمعارض في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي