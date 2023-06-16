https://sputnikarabic.ae/20230616/إعلام-رئيس-استخبارات-جنوب-أفريقيا-يتهم-بولندا-بمحاولة-تعطيل-مهمة-السلام--1078168077.html
إعلام: رئيس استخبارات جنوب أفريقيا يتهم بولندا بمحاولة تعطيل مهمة السلام
إعلام: رئيس استخبارات جنوب أفريقيا يتهم بولندا بمحاولة تعطيل مهمة السلام
اتهم والي رود، رئيس جهاز أمن الرئيس، الحكومة البولندية بمحاولة تعطيل مهمة رامافوس للسلام إلى أوكرانيا بعد احتجاز طائرة مع فريقه الأمني في مطار وارسو، يوم... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T09:18+0000
2023-06-16T09:18+0000
2023-06-16T09:18+0000
جنوب أفريقيا
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بولندا
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بحسب تقارير من "TimesLIVE": "اتهم رئيس جهاز الأمن الرئاسي، اللواء والي رود، الحكومة البولندية "بتعطيل مبادرة رامافوزا للسلام عمدا بعد احتجاز طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية الجنوب أفريقية تقل نحو 120 من أفراد القوات الخاصة والصحفيين يوم الخميس". وقال رود للصحفيين إن حياة الرئيس "معرضة للخطر".وقالت الصحيفة: "أشار رودي، على وجه الخصوص، إلى المشاكل البيروقراطية عندما حاول رجال الشرطة والصحفيون في جنوب أفريقيا النزول من الطائرة، وحاولت قوات الأمن البولندية مصادرة الأسلحة التي حملها مسؤولو الأمن في جنوب أفريقيا في حاويات لحماية رئيسهم والوفد المرافق له".وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، ومن المقرر بحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.وتوجه رئيس جنوب أفريقيا بصفته عضوًا في بعثة السلام الأفريقية، مساء الخميس، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.ومن المقرر أن يغادر، في وقت لاحق اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيجري الوفد الأفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت.
https://sputnikarabic.ae/20230616/رئيس-جنوب-أفريقيا-يصل-إلى-كييف-لبحث-مبادرة-السلام-الأفريقية-1078164793.html
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جنوب أفريقيا, العالم, بولندا
جنوب أفريقيا, العالم, بولندا
إعلام: رئيس استخبارات جنوب أفريقيا يتهم بولندا بمحاولة تعطيل مهمة السلام
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اتهم والي رود، رئيس جهاز أمن الرئيس، الحكومة البولندية بمحاولة تعطيل مهمة رامافوس للسلام إلى أوكرانيا بعد احتجاز طائرة مع فريقه الأمني في مطار وارسو، يوم الخميس.
بحسب تقارير من "TimesLIVE": "اتهم رئيس جهاز الأمن الرئاسي، اللواء والي رود، الحكومة البولندية "بتعطيل مبادرة رامافوزا للسلام عمدا بعد احتجاز طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية الجنوب أفريقية تقل نحو 120 من أفراد القوات الخاصة والصحفيين يوم الخميس". وقال رود للصحفيين إن حياة الرئيس "معرضة للخطر".
وقالت الصحيفة: "أشار رودي، على وجه الخصوص، إلى المشاكل البيروقراطية عندما حاول رجال الشرطة والصحفيون في جنوب أفريقيا النزول من الطائرة، وحاولت قوات الأمن البولندية مصادرة الأسلحة التي حملها مسؤولو الأمن في جنوب أفريقيا في حاويات لحماية رئيسهم والوفد المرافق له".
وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، ومن المقرر بحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وتوجه رئيس جنوب أفريقيا بصفته عضوًا في بعثة السلام الأفريقية، مساء الخميس، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ومن المقرر أن يغادر، في وقت لاحق اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيجري الوفد الأفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت
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