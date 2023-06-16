https://sputnikarabic.ae/20230616/إعلام-قد-يتم-تمديد-ولاية-الأمين-العام-الحالي-لحلف-الناتو--1078199426.html
إعلام: قد يتم تمديد ولاية الأمين العام الحالي لحلف "الناتو"
إعلام: قد يتم تمديد ولاية الأمين العام الحالي لحلف "الناتو"
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الأمين العام الحالي لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد يظل في منصبه لمدة عام آخر، إذ لم تستطع دول الحلف اتخاذ قرار بشأن خليفته. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T20:32+0000
2023-06-16T20:32+0000
2023-06-16T20:32+0000
العالم
الناتو
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وقالت وسائل الإعلام: "بات واضحا للولايات المتحدة وحلفاء آخرين أنه لا يوجد اتفاق بشأن من سيكون الأمين العام المقبل".وفقًا للإعلام الغربي، فإن تمديد ولاية ستولتنبرغ سيمنح الحلفاء الوقت لاختيار شخص جديد للمنصب.وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، بعد الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، سيتوفر مرشحون محتملون آخرون.وذكرت قناة تلفزيونية غربية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي بايدن طلب، الأسبوع الماضي، من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ البقاء في منصبه لمدة عام آخر.كان من المفترض أن يستقيل ستولتنبرغ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن في مارس/ آذار 2022، قرر قادة دول التحالف خلال القمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بايدن-يطلب-من-ستولتنبرغ-البقاء-في-منصب-الأمين-العام-لحلف-الناتو-1078189686.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو
إعلام: قد يتم تمديد ولاية الأمين العام الحالي لحلف "الناتو"
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الأمين العام الحالي لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد يظل في منصبه لمدة عام آخر، إذ لم تستطع دول الحلف اتخاذ قرار بشأن خليفته.
وقالت وسائل الإعلام: "بات واضحا للولايات المتحدة وحلفاء آخرين أنه لا يوجد اتفاق بشأن من سيكون الأمين العام المقبل".
وفقًا للإعلام الغربي، فإن تمديد ولاية ستولتنبرغ سيمنح الحلفاء الوقت لاختيار شخص جديد للمنصب.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، بعد الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، سيتوفر مرشحون محتملون آخرون.
وذكرت قناة تلفزيونية غربية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي بايدن طلب
، الأسبوع الماضي، من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ البقاء في منصبه لمدة عام آخر.
كان من المفترض أن يستقيل ستولتنبرغ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن في مارس/ آذار 2022، قرر قادة دول التحالف خلال القمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023.