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https://sputnikarabic.ae/20230616/بايدن-يطلب-من-ستولتنبرغ-البقاء-في-منصب-الأمين-العام-لحلف-الناتو-1078189686.html
بايدن يطلب من ستولتنبرغ البقاء في منصب الأمين العام لحلف الناتو
بايدن يطلب من ستولتنبرغ البقاء في منصب الأمين العام لحلف الناتو
ذكرت قناة تلفزيونية غربية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي بايدن طلب، الأسبوع الماضي، من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ البقاء في منصبه لمدة عام آخر. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T14:36+0000
2023-06-16T14:36+0000
سياسي
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وفقا للقناة التلفزيونية"NRK" النرويجية، لم يستجب ستولتنبرغ بعد لطلب الرئيس الأمريكي، وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية أن بايدن قدم طلبا إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خلال زيارة ستولتنبرغ لواشنطن في الفترة من 12 إلى 13 يونيو/ حزيران.وقالت القناة في بيان وفقا لما علمته، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من ينس ستولتنبرغ البقاء أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي لمدة عام آخر.كان من المفترض أن يستقيل ستولتنبرغ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن في مارس/ آذار 2022، قرر قادة دول التحالف خلال القمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230616/خبير-قرار-واشنطن-بمسألة-اليورانيوم-هو-تصعيد-خطير-ويقود-لعواقب-كبيرة----1078188318.html
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سياسي
سياسي

بايدن يطلب من ستولتنبرغ البقاء في منصب الأمين العام لحلف الناتو

14:36 GMT 16.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ذكرت قناة تلفزيونية غربية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي بايدن طلب، الأسبوع الماضي، من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ البقاء في منصبه لمدة عام آخر.
وفقا للقناة التلفزيونية"NRK" النرويجية، لم يستجب ستولتنبرغ بعد لطلب الرئيس الأمريكي، وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية أن بايدن قدم طلبا إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خلال زيارة ستولتنبرغ لواشنطن في الفترة من 12 إلى 13 يونيو/ حزيران.
خبير: قرار واشنطن بمسألة اليوراينيوم هو تصعيد خطير ويقود لعواقب كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
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14:19 GMT
وقالت القناة في بيان وفقا لما علمته، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من ينس ستولتنبرغ البقاء أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي لمدة عام آخر.
كان من المفترض أن يستقيل ستولتنبرغ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن في مارس/ آذار 2022، قرر قادة دول التحالف خلال القمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023.
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