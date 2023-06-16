https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-109-الأوكراني-في-دونيتسك-وتسقط-22-مسيرة--عاجل-1078166625.html
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة للواء 109 الأوكراني في دونيتسك وتسقط 22 مسيرة
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة للواء 109 الأوكراني في دونيتسك وتسقط 22 مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 109 بالقرب من منطقة نوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T08:18+0000
2023-06-16T08:18+0000
2023-06-16T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب بيان الدفاع الروسية: "في منطقة فريموفسكي، كان القتال أكثر نشاطا في مناطق روفنوبول وأوروزنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت القوات الروسية ببسالة صد خمس هجمات من وحدات القوات المسلحة".وأفاد البيان بأنه "تم تحييد أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 5 دبابات و7 مركبات قتال مشاة و5 مركبات قتال مدرعة و4 سيارات بالإضافة إلى مدفعي هاون".وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية، من إسقاط 22 مسيرة أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون واعتراض صواريخ من طراز"هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الروسية-تصد--5-هجمات-للعدو--على-محور-دونيتسك--عاجل-1078166198.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة للواء 109 الأوكراني في دونيتسك وتسقط 22 مسيرة
08:18 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 08:40 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 109 بالقرب من منطقة نوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة خلال المحاولات الفاشلة لإجراء عمليات هجومية في اتجاهات جنوب دونيتسك ودونيتسك، وفي هذا الاتجاه تم تحييد أكثر من 400 جندي أوكراني".
وبحسب بيان الدفاع الروسية: "في منطقة فريموفسكي، كان القتال أكثر نشاطا في مناطق روفنوبول وأوروزنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت القوات الروسية ببسالة صد خمس هجمات من وحدات القوات المسلحة".
وأفاد البيان بأنه "تم تحييد أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 5 دبابات و7 مركبات قتال مشاة و5 مركبات قتال مدرعة و4 سيارات بالإضافة إلى مدفعي هاون".
وبحسب الدفاع الروسية: "تم القضاء على ما يصل إلى 215 جنديا أوكرانيا و3 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-20"، وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 109 بالقرب من منطقة نوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية، من إسقاط 22 مسيرة أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون واعتراض صواريخ من طراز"هيمارس".