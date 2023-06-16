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https://sputnikarabic.ae/20230616/القيادة-تحت-تأثير-الخمر-تفاصيل-غريبة-عن-سبب-وفاة-توت-عنخ-آمون-1078198439.html
القيادة تحت تأثير الخمر... تفاصيل "غريبة" عن سبب وفاة توت عنخ آمون
القيادة تحت تأثير الخمر... تفاصيل "غريبة" عن سبب وفاة توت عنخ آمون
تزعم نظرية علمية جديدة، أن توت عنخ آمون، أحد أقدم فراعنة القدماء المصريين، لم يتوفى نتيجة ‏الإصابة بالملاريا، وإنما بسبب "حادث سير"، نتيجة القيادة المسرعة... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T19:13+0000
2023-06-16T19:13+0000
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عالمة مصريات: الملك توت مات في حادث تحطم عربة عالية السرعة بسبب الكحولتشير النظرية التي عرضتها عالمة المصريات الطبية الحيوية، صوفيا عزيز، إلى أن الملك توت، توفي بسبب جرح مفتوح ملوث نتيجة اصطدام عربته وهو في حالة سكر شديد، وهو ما يتعارض مع المعتقدات أخرى بأن الفرعون المصري الشاب، كان يعاني من مشكلات في ركوب عربة، لأنه كان مريضا ويكافح من أجل المشي بصورة طبيعية.وترجّح عزيز في تصريحات لموقع "Science Focus" أن توت عنخ آمون، كان مراهقا يتمتع بصحة جيدة، ومن المحتمل أن تكون الإصابات الناجمة عن حادث تحطم عربته، تسببت في وفاته.وتعتقد أن ساق الملك توت عنخ آمون مكسورة، وتعرضت للإصابة بعد أن اصطدمت بجزء "لوحة القيادة" من المركبة أثناء تحطمها، بينما كان في حالة سكر شديد من شربه للنبيذ.وقالت: ووفقا لصوفيا عزيز، فقد تم العثور على كمية هائلة من النبيذ الأبيض الجاف في قبر الملك توت عنخ آمون، كما تم اكتشاف 6 عجلات ودرع صدري ودروع أخرى في قبره.سر حياة الملك توت في مصر القديمةاعتقد الباحثون الأوائل، أن الملك توت عنخ آمون، كان حاكما مريضا وضعيفا، بسبب العديد من التشوهات الجينية الموجودة داخل جسده، مثل حنف القدم وعضة كبيرة.وتدعم المئات من عصي المشي، التي تم العثور عليها أيضا داخل قبره النظرية القائلة بأنه كان يحتاج إلى عصي للتنقل بسهولة.إرث الملك توتخدم الملك توت عنخ آمون كفرعون لمدة 10 سنوات فقط، قبل أن يتوفى في سن يافع بعمر الـ19 عاما، وتم اكتشاف قبره في عام 1922 من جانب عالم الآثار، هوارد كارتر، وفريقه، ولا يزال موقع الدفن الخاص به هو الأكثر اكتمالا لحاكم مصري قديم تم العثور عليه على الإطلاق.وعلى الرغم من كونها مومياء عمرها 5000 عام، تم العثور عليها في عام 1922، فإن الأبحاث الحديثة لا تزال تكتشف معلومات وتطورات جديدة في حالة الملك توت عنخ آمون، بما في ذلك سبب وفاته في سن مبكرة.
https://sputnikarabic.ae/20230608/-وجه-جديد-للفرعون-المصري-توت-عنخ-آمون-صور-وفيديو-1077901618.html
https://sputnikarabic.ae/20220314/اكتشاف-مومياوتين-لابنتي-الملك-توت-عنخ-آمون-1059907809.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, علوم
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القيادة تحت تأثير الخمر... تفاصيل "غريبة" عن سبب وفاة توت عنخ آمون

19:13 GMT 16.06.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالقناع الذهبي للملك الفرعوني، توت عنخ آمون، في المتحف المصري، القاهرة
القناع الذهبي للملك الفرعوني، توت عنخ آمون، في المتحف المصري، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
القناع الذهبي للملك الفرعوني، توت عنخ آمون، في المتحف المصري، القاهرة
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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تزعم نظرية علمية جديدة، أن توت عنخ آمون، أحد أقدم فراعنة القدماء المصريين، لم يتوفى نتيجة ‏الإصابة بالملاريا، وإنما بسبب "حادث سير"، نتيجة القيادة المسرعة لعربة تحت تأثير الكحول.‏
عالمة مصريات: الملك توت مات في حادث تحطم عربة عالية السرعة بسبب الكحول
تشير النظرية التي عرضتها عالمة المصريات الطبية الحيوية، صوفيا عزيز، إلى أن الملك توت، توفي بسبب جرح مفتوح ملوث نتيجة اصطدام عربته وهو في حالة سكر شديد، وهو ما يتعارض مع المعتقدات أخرى بأن الفرعون المصري الشاب، كان يعاني من مشكلات في ركوب عربة، لأنه كان مريضا ويكافح من أجل المشي بصورة طبيعية.
وترجّح عزيز في تصريحات لموقع "Science Focus" أن توت عنخ آمون، كان مراهقا يتمتع بصحة جيدة، ومن المحتمل أن تكون الإصابات الناجمة عن حادث تحطم عربته، تسببت في وفاته.
وتعتقد أن ساق الملك توت عنخ آمون مكسورة، وتعرضت للإصابة بعد أن اصطدمت بجزء "لوحة القيادة" من المركبة أثناء تحطمها، بينما كان في حالة سكر شديد من شربه للنبيذ.
وقالت:
"لقد كان الملك توت مثل مراهق عادي، يشرب، وربما يقود العربة بسرعة كبيرة، وهذه النظرية الجديدة تدعم أنه ملك محارب، وأنه يقود العربات".
ووفقا لصوفيا عزيز، فقد تم العثور على كمية هائلة من النبيذ الأبيض الجاف في قبر الملك توت عنخ آمون، كما تم اكتشاف 6 عجلات ودرع صدري ودروع أخرى في قبره.
علماء آثار مصريون يرتدون الكمامات الحماية من عدوى كورونا، خلال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ آمون (الذي حكم بين 1342 إلى 1325 ق.م.) في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
مجتمع
وجه جديد للفرعون المصري توت عنخ آمون... صور وفيديو
8 يونيو, 11:58 GMT
سر حياة الملك توت في مصر القديمة
اعتقد الباحثون الأوائل، أن الملك توت عنخ آمون، كان حاكما مريضا وضعيفا، بسبب العديد من التشوهات الجينية الموجودة داخل جسده، مثل حنف القدم وعضة كبيرة.
وتدعم المئات من عصي المشي، التي تم العثور عليها أيضا داخل قبره النظرية القائلة بأنه كان يحتاج إلى عصي للتنقل بسهولة.
رأس توت عنخ آمون قبل بيعها في دار كريستيز للمزادات في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
اكتشاف مومياوتين لابنتي الملك توت عنخ آمون
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إرث الملك توت
خدم الملك توت عنخ آمون كفرعون لمدة 10 سنوات فقط، قبل أن يتوفى في سن يافع بعمر الـ19 عاما، وتم اكتشاف قبره في عام 1922 من جانب عالم الآثار، هوارد كارتر، وفريقه، ولا يزال موقع الدفن الخاص به هو الأكثر اكتمالا لحاكم مصري قديم تم العثور عليه على الإطلاق.
وعلى الرغم من كونها مومياء عمرها 5000 عام، تم العثور عليها في عام 1922، فإن الأبحاث الحديثة لا تزال تكتشف معلومات وتطورات جديدة في حالة الملك توت عنخ آمون، بما في ذلك سبب وفاته في سن مبكرة.
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