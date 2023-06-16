https://sputnikarabic.ae/20230616/القيادة-تحت-تأثير-الخمر-تفاصيل-غريبة-عن-سبب-وفاة-توت-عنخ-آمون-1078198439.html

القيادة تحت تأثير الخمر... تفاصيل "غريبة" عن سبب وفاة توت عنخ آمون

القيادة تحت تأثير الخمر... تفاصيل "غريبة" عن سبب وفاة توت عنخ آمون

تزعم نظرية علمية جديدة، أن توت عنخ آمون، أحد أقدم فراعنة القدماء المصريين، لم يتوفى نتيجة ‏الإصابة بالملاريا، وإنما بسبب "حادث سير"، نتيجة القيادة المسرعة... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T19:13+0000

2023-06-16T19:13+0000

2023-06-16T19:13+0000

مجتمع

مصر

أخبار مصر الآن

منوعات

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078198282_0:10:1769:1005_1920x0_80_0_0_047499839b92fd5f19156ab3d636d789.jpg

عالمة مصريات: الملك توت مات في حادث تحطم عربة عالية السرعة بسبب الكحولتشير النظرية التي عرضتها عالمة المصريات الطبية الحيوية، صوفيا عزيز، إلى أن الملك توت، توفي بسبب جرح مفتوح ملوث نتيجة اصطدام عربته وهو في حالة سكر شديد، وهو ما يتعارض مع المعتقدات أخرى بأن الفرعون المصري الشاب، كان يعاني من مشكلات في ركوب عربة، لأنه كان مريضا ويكافح من أجل المشي بصورة طبيعية.وترجّح عزيز في تصريحات لموقع "Science Focus" أن توت عنخ آمون، كان مراهقا يتمتع بصحة جيدة، ومن المحتمل أن تكون الإصابات الناجمة عن حادث تحطم عربته، تسببت في وفاته.وتعتقد أن ساق الملك توت عنخ آمون مكسورة، وتعرضت للإصابة بعد أن اصطدمت بجزء "لوحة القيادة" من المركبة أثناء تحطمها، بينما كان في حالة سكر شديد من شربه للنبيذ.وقالت: ووفقا لصوفيا عزيز، فقد تم العثور على كمية هائلة من النبيذ الأبيض الجاف في قبر الملك توت عنخ آمون، كما تم اكتشاف 6 عجلات ودرع صدري ودروع أخرى في قبره.سر حياة الملك توت في مصر القديمةاعتقد الباحثون الأوائل، أن الملك توت عنخ آمون، كان حاكما مريضا وضعيفا، بسبب العديد من التشوهات الجينية الموجودة داخل جسده، مثل حنف القدم وعضة كبيرة.وتدعم المئات من عصي المشي، التي تم العثور عليها أيضا داخل قبره النظرية القائلة بأنه كان يحتاج إلى عصي للتنقل بسهولة.إرث الملك توتخدم الملك توت عنخ آمون كفرعون لمدة 10 سنوات فقط، قبل أن يتوفى في سن يافع بعمر الـ19 عاما، وتم اكتشاف قبره في عام 1922 من جانب عالم الآثار، هوارد كارتر، وفريقه، ولا يزال موقع الدفن الخاص به هو الأكثر اكتمالا لحاكم مصري قديم تم العثور عليه على الإطلاق.وعلى الرغم من كونها مومياء عمرها 5000 عام، تم العثور عليها في عام 1922، فإن الأبحاث الحديثة لا تزال تكتشف معلومات وتطورات جديدة في حالة الملك توت عنخ آمون، بما في ذلك سبب وفاته في سن مبكرة.

https://sputnikarabic.ae/20230608/-وجه-جديد-للفرعون-المصري-توت-عنخ-آمون-صور-وفيديو-1077901618.html

https://sputnikarabic.ae/20220314/اكتشاف-مومياوتين-لابنتي-الملك-توت-عنخ-آمون-1059907809.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, علوم