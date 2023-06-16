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https://sputnikarabic.ae/20230616/بعد-مقتل-عدد-كبير-من-مسلحيها-قسد-تمنع-التجوال-على-الحدود-التركية-بكل-الوسائل-1078188935.html
بعد مقتل عدد كبير من مسلحيها... "قسد" تمنع التجوال على الحدود التركية بكل الوسائل
بعد مقتل عدد كبير من مسلحيها... "قسد" تمنع التجوال على الحدود التركية بكل الوسائل
عممت قيادة قوات "قسد"، الموالية للجيش الأمريكي، على جميع قيادتها العسكريين والمدنيين في جميع التشكيلات والمؤسسات التابعة لها، بعدم الاقتراب من الحدود السورية –... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T14:22+0000
2023-06-16T14:22+0000
تقارير سبوتنيك
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أخبار سوريا اليوم
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وجاء ذلك نتيجة الاستهدافات الجوية التركية التي قتلت عددا كبيرا منهم خلال الأيام الماضية.وأوعزت للموظفين والعاملين في مؤسساتها ممن يستخدمون السيارات التابعة لمؤسسات مايسمى "الإدارة الذاتية الكردية" بضرورة عدم التحرك على الطرقات التي تربط المدن الحدودية، حتى إشعار آخر، حفاظا على أرواحهم وتجنبا لاستهدافهم من قبل المسيرات التركية، بحسب المصادر.وتأتي هذه التعليمات العسكرية من قبل قوات "قسد" بعد مقتل 24 مسلحاً من قواتها، وإصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة في 15 استهدافا جويا عبر الطائرات المسيرة التركية منذ الثاني من حزيران/ يونيو الجاري وحتى اللحظة.ونقلت مصادر محلية لــ"سبوتنيك" عن تسير قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي دوريات عسكرية، في بلدات الرميلان والقحطانية شمال شرقي الحسكة، ضمن مناطق سيطرة قوات "قسد"، مؤلفة من 5 دبابات "برادلي"، برفقة مدرعة عسكرية لـ"قسد"، حيث تجولت بين المدنيين في القرى الحدودية، وهي مناطق تعرضت فيها مواقع "قسد" فيها خلال الساعات الماضية لقصف جوي ومدفعي تركي.
https://sputnikarabic.ae/20230614/خسائر-بشرية-للجيش-السوري-وقسد-جراء-تصعيد-عسكري-تركي-كبير-على-الحدود-1078099624.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم

بعد مقتل عدد كبير من مسلحيها... "قسد" تمنع التجوال على الحدود التركية بكل الوسائل

14:22 GMT 16.06.2023
© Sputnik . Atia Al atiaتدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
تدريبات للجيش الأمريكي وقسد بزعم محاربة خلايا داعش في المنطقة الحدودية السورية - التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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حصري
عممت قيادة قوات "قسد"، الموالية للجيش الأمريكي، على جميع قيادتها العسكريين والمدنيين في جميع التشكيلات والمؤسسات التابعة لها، بعدم الاقتراب من الحدود السورية – التركية وإيقاف جميع التنقلات عبر وسائط النقل (السيارات العسكرية والمدنية والدرجات النارية) حتى إشعار آخر.
وجاء ذلك نتيجة الاستهدافات الجوية التركية التي قتلت عددا كبيرا منهم خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة السورية لــ"سبوتنيك" إن قيادات أمنية وعسكرية في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، أبلغت الأفراد العسكريين قيادات- عناصر في جميع التشكيلات العسكرية التابعة لها، بضرورة التقيد بتعليمات الطوارئ وعدم التحرك قرب الحدود التركية، تحت أي ظرف كان، سواء بالدراجات أو السيارات المدنية وسيارات الأجرة أو حتى سيرا على الأقدام، لحين انتهاء التصعيد التركي.

وأوعزت للموظفين والعاملين في مؤسساتها ممن يستخدمون السيارات التابعة لمؤسسات مايسمى "الإدارة الذاتية الكردية" بضرورة عدم التحرك على الطرقات التي تربط المدن الحدودية، حتى إشعار آخر، حفاظا على أرواحهم وتجنبا لاستهدافهم من قبل المسيرات التركية، بحسب المصادر.
انتشار الهجانة السورية في تل تمر قرب الحدود التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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وتأتي هذه التعليمات العسكرية من قبل قوات "قسد" بعد مقتل 24 مسلحاً من قواتها، وإصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة في 15 استهدافا جويا عبر الطائرات المسيرة التركية منذ الثاني من حزيران/ يونيو الجاري وحتى اللحظة.
ونقلت مصادر محلية لــ"سبوتنيك" عن تسير قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي دوريات عسكرية، في بلدات الرميلان والقحطانية شمال شرقي الحسكة، ضمن مناطق سيطرة قوات "قسد"، مؤلفة من 5 دبابات "برادلي"، برفقة مدرعة عسكرية لـ"قسد"، حيث تجولت بين المدنيين في القرى الحدودية، وهي مناطق تعرضت فيها مواقع "قسد" فيها خلال الساعات الماضية لقصف جوي ومدفعي تركي.
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