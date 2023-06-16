عربي
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يلتقي-بالرئيس-الإماراتي-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-1078168207.html
بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات تتطور وتعود بالنفع على البلدين
بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات تتطور وتعود بالنفع على البلدين
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، في سانت بطرسبورغ، اليوم. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T09:19+0000
2023-06-16T10:20+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068887384_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_45d97c4c1ffa11204aae9551a0745abc.jpg
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زيد آل نهيان، إن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح وتفيد البلدين.وأضاف بوتين: "أعلم أن الاقتصاد والمجال الاجتماعي يتطوران بنشاط كبير تحت قيادتكم. وبهذا المعنى، فإن الإمارات شريك جيد ومريح للغاية بالنسبة لنا. والعلاقات بين روسيا والإمارات تتطور بنجاح كبير...الشيء الرئيسي هو أنها تفيد كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة".وأفاد الرئيس الروسي بأنه "بالطبع، سنناقش في اجتماع اليوم الوضع في المنطقة".قال بوتين في بداية الاجتماع، الذي يجري على هامش منتدى بطرسبورغ: "أود أن أشكركم على جهودكم لحل القضايا الإنسانية في سياق الأحداث في الاتجاه الأوكراني المتعلقة بتبادل المحتجزين، وعدد من القضايا الإنسانية الأخرى من هذا النوع. هذا يهم أشخاص معينين، وهذا هو الشيء الرئيسي. شكرا جزيلا على هذا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068887384_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b0a2885dfc7ef9d2faefb9338d11991c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات تتطور وتعود بالنفع على البلدين

09:19 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 10:20 GMT 16.06.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، في سانت بطرسبورغ، اليوم.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زيد آل نهيان، إن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح وتفيد البلدين.
وأضاف بوتين: "أعلم أن الاقتصاد والمجال الاجتماعي يتطوران بنشاط كبير تحت قيادتكم. وبهذا المعنى، فإن الإمارات شريك جيد ومريح للغاية بالنسبة لنا. والعلاقات بين روسيا والإمارات تتطور بنجاح كبير...الشيء الرئيسي هو أنها تفيد كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة".
وأفاد الرئيس الروسي بأنه "بالطبع، سنناقش في اجتماع اليوم الوضع في المنطقة".
قال بوتين في بداية الاجتماع، الذي يجري على هامش منتدى بطرسبورغ: "أود أن أشكركم على جهودكم لحل القضايا الإنسانية في سياق الأحداث في الاتجاه الأوكراني المتعلقة بتبادل المحتجزين، وعدد من القضايا الإنسانية الأخرى من هذا النوع. هذا يهم أشخاص معينين، وهذا هو الشيء الرئيسي. شكرا جزيلا على هذا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала