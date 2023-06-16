https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يلتقي-بالرئيس-الإماراتي-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-1078168207.html
بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات تتطور وتعود بالنفع على البلدين
بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات تتطور وتعود بالنفع على البلدين
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، في سانت بطرسبورغ، اليوم. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T09:19+0000
2023-06-16T09:19+0000
2023-06-16T10:20+0000
روسيا
العالم العربي
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زيد آل نهيان، إن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح وتفيد البلدين.وأضاف بوتين: "أعلم أن الاقتصاد والمجال الاجتماعي يتطوران بنشاط كبير تحت قيادتكم. وبهذا المعنى، فإن الإمارات شريك جيد ومريح للغاية بالنسبة لنا. والعلاقات بين روسيا والإمارات تتطور بنجاح كبير...الشيء الرئيسي هو أنها تفيد كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة".وأفاد الرئيس الروسي بأنه "بالطبع، سنناقش في اجتماع اليوم الوضع في المنطقة".قال بوتين في بداية الاجتماع، الذي يجري على هامش منتدى بطرسبورغ: "أود أن أشكركم على جهودكم لحل القضايا الإنسانية في سياق الأحداث في الاتجاه الأوكراني المتعلقة بتبادل المحتجزين، وعدد من القضايا الإنسانية الأخرى من هذا النوع. هذا يهم أشخاص معينين، وهذا هو الشيء الرئيسي. شكرا جزيلا على هذا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات تتطور وتعود بالنفع على البلدين
09:19 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 10:20 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، في سانت بطرسبورغ، اليوم.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زيد آل نهيان، إن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح وتفيد البلدين.
وأضاف بوتين: "أعلم أن الاقتصاد والمجال الاجتماعي يتطوران بنشاط كبير تحت قيادتكم. وبهذا المعنى، فإن الإمارات شريك جيد ومريح للغاية بالنسبة لنا. والعلاقات بين روسيا والإمارات تتطور بنجاح كبير...الشيء الرئيسي هو أنها تفيد كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة".
وأفاد الرئيس الروسي بأنه "بالطبع، سنناقش في اجتماع اليوم الوضع في المنطقة".
قال بوتين في بداية الاجتماع، الذي يجري على هامش منتدى بطرسبورغ: "أود أن أشكركم على جهودكم لحل القضايا الإنسانية في سياق الأحداث في الاتجاه الأوكراني المتعلقة بتبادل المحتجزين، وعدد من القضايا الإنسانية الأخرى من هذا النوع. هذا يهم أشخاص معينين، وهذا هو الشيء الرئيسي. شكرا جزيلا على هذا".