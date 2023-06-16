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محمد بن زايد: الإمارات مستعدة للمساهمة بتسوية الصراع في أوكرانيا
محمد بن زايد: الإمارات مستعدة للمساهمة بتسوية الصراع في أوكرانيا
أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، استعداد بلاده للإسهام بكل الطرق الممكنة في تسوية الصراع في أوكرانيا وحل القضايا الإنسانية... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T09:59+0000
2023-06-16T10:29+0000
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وقال الرئيس الإماراتي، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "بالنسبة لأوكرانيا، أشكركم على كلامكم، وكونوا على علم بأنه في حال تطلب أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بأي دور آخر، في استقرار الوضع، وفي الأمور الإنسانية، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك بكل الطرق".وأضاف: "من وجهة نظري أرى أن هذا التعامل وخصوصا في القطاع الخاص والحكومي يلعب دورا كبيرا بين البلدين".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في هذا الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يلتقي-بالرئيس-الإماراتي-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-1078168207.html
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روسيا, العالم, الامارات
روسيا, العالم, الامارات

محمد بن زايد: الإمارات مستعدة للمساهمة بتسوية الصراع في أوكرانيا

09:59 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 16.06.2023)
© Sputnikالشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
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أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، استعداد بلاده للإسهام بكل الطرق الممكنة في تسوية الصراع في أوكرانيا وحل القضايا الإنسانية المرتبطة به.
وقال الرئيس الإماراتي، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "بالنسبة لأوكرانيا، أشكركم على كلامكم، وكونوا على علم بأنه في حال تطلب أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بأي دور آخر، في استقرار الوضع، وفي الأمور الإنسانية، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك بكل الطرق".

وتوجه محمد بن زايد بالشكر لبوتين: "أشكرك صديقي الرئيس بوتين على الدعوة، وعلى الفرصة التي أعطيتوها لشركات دولة الإمارات والترحيب بالشركات المتواجدة في المدينة الجميلة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
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وأضاف: "من وجهة نظري أرى أن هذا التعامل وخصوصا في القطاع الخاص والحكومي يلعب دورا كبيرا بين البلدين".

وقال محمد بن زايد: "إن السياحة بين دولة الإمارات وروسيا تطورت بشكل كبير، ونحن نتطلع للوصول إلى مليون سائح روسي هذا العام. وشكرا على دعمكم في المجال وهذا عامل رئيسي لربط هذه العلاقة".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في هذا الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.
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