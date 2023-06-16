https://sputnikarabic.ae/20230616/بوشيلين-القوات-الأوكرانية-تحاول-اختراق-الدفاعات-على-جوانب-أرتيميفسك-1078161548.html
بوشيلين: القوات الأوكرانية تحاول اختراق الدفاعات على جوانب أرتيميفسك
بوشيلين: القوات الأوكرانية تحاول اختراق الدفاعات على جوانب أرتيميفسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تحاول اختراق الدفاعات في أطراف أرتيموفسك وعرقلة تقدم... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T00:25+0000
2023-06-16T00:25+0000
2023-06-16T00:38+0000
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وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "يبذل العدو إجراءات استثنائية لكسر دفاعاتنا في أرتيموفسك وعدم السماح لنا بتنفيذ عمليات هجومية تالية، لكن من جانبنا نحن مستعدون بشكل أفضل ويتم التنسيق بشكل أفضل بين الوحدات المتواجدة في تلك الاتجاهات".وأضاف: "بالطبع، تتخذ القوات المسلحة الروسية جميع الإجراءات لعدم السماح بأي اختراق وتقليل القصف إلى أقصى حد ممكن على أرتيموفسك".وذكّر بوشيلين بأن الطرق الرئيسية التي كانت تستخدمها القوات الأوكرانية لتزويد قواتها في المدينة قد تم قطعها أثناء تحرير أرتيموفسك، ولكن الأحوال الجوية الحالية تسمح باستخدام الحقول لهذه الغايات.وأعلنت وزارة الدفاع تحرير أرتيوموفسك ليلة 21 مايو/أيار، وكانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المدينة لأكثر من 220 يومًا. وقد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة على ذلك.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/وثائق-البنتاغون-المسربة-واشنطن-عرضت-على-كييف-الانسحاب-من-أرتيموفسك-1076140285.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, حصري
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, حصري
بوشيلين: القوات الأوكرانية تحاول اختراق الدفاعات على جوانب أرتيميفسك
00:25 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 00:38 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تحاول اختراق الدفاعات في أطراف أرتيموفسك وعرقلة تقدم الوحدات الروسية.
وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
" في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "يبذل العدو إجراءات استثنائية لكسر دفاعاتنا في أرتيموفسك وعدم السماح لنا بتنفيذ عمليات هجومية تالية، لكن من جانبنا نحن مستعدون بشكل أفضل ويتم التنسيق بشكل أفضل بين الوحدات المتواجدة في تلك الاتجاهات".
وأضاف: "بالطبع، تتخذ القوات المسلحة الروسية جميع الإجراءات لعدم السماح بأي اختراق وتقليل القصف إلى أقصى حد ممكن على أرتيموفسك".
وذكّر بوشيلين بأن الطرق الرئيسية التي كانت تستخدمها القوات الأوكرانية لتزويد قواتها في المدينة قد تم قطعها أثناء تحرير أرتيموفسك، ولكن الأحوال الجوية الحالية تسمح باستخدام الحقول لهذه الغايات.
وأعلنت وزارة الدفاع تحرير أرتيوموفسك ليلة 21 مايو/أيار، وكانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المدينة لأكثر من 220 يومًا. وقد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة على ذلك.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.