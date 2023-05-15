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https://sputnikarabic.ae/20230515/بريطانيا-تبدأ-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-وتدرس-تزويدهم-بطائرات-إف-16-1077046461.html
بريطانيا تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين وتدرس تزويدهم بطائرات "إف-16"
بريطانيا تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين وتدرس تزويدهم بطائرات "إف-16"
أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، بأن المملكة المتحدة ستبدأ بتدريب الطيارين الأوكرانيين في الصيف. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T08:49+0000
2023-05-15T08:49+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ستواصل بريطانيا العمل مع الدول الأخرى بشأن توفير طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف وتدريب الطيارين الأوكرانين في الصيف.وجاء في البيان: "سنبدأ هذا الصيف مرحلة التدريب الأولية لمجموعات من الطيارين الأوكرانيين للخضوع للتدريب الأساسي".وأضاف البيان بأن الحكومة البريطانية تواصل العمل مع مختلف البلدان لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.وأعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، وصوله إلى لندن وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني.وكشفت وسائل إعلام غربية أن بريطانيا ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي والطائرات دون طيار الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230515/إعلام-بريطانيا-تعلن-عن-حزمة-جديدة-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1077044021.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

بريطانيا تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين وتدرس تزويدهم بطائرات "إف-16"

08:49 GMT 15.05.2023
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، بأن المملكة المتحدة ستبدأ بتدريب الطيارين الأوكرانيين في الصيف.
وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ستواصل بريطانيا العمل مع الدول الأخرى بشأن توفير طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف وتدريب الطيارين الأوكرانين في الصيف.
وجاء في البيان: "سنبدأ هذا الصيف مرحلة التدريب الأولية لمجموعات من الطيارين الأوكرانيين للخضوع للتدريب الأساسي".

ووفقا للبيان، إن هذا التدريب سيكون التأقلم مع البرنامج الذي يستخدمه الطيارون البريطانيون، وسيتعلم الأوكرانيون مهارات القيادة والتي يمكنهم استخدامها للتحكم والتطبيق في أنواع مختلفة من الطائرات.

وأضاف البيان بأن الحكومة البريطانية تواصل العمل مع مختلف البلدان لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
إعلام: بريطانيا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
07:51 GMT
وأعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، وصوله إلى لندن وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني.
وكشفت وسائل إعلام غربية أن بريطانيا ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي والطائرات دون طيار الهجومية.
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