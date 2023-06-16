https://sputnikarabic.ae/20230616/تبون-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078186619.html
تبون يشيد بمساهمة روسيا في توفير الحبوب واستقرار أسعار الطاقة العالمية
تبون يشيد بمساهمة روسيا في توفير الحبوب واستقرار أسعار الطاقة العالمية
يلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كلمة خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:46+0000
2023-06-16T13:46+0000
2023-06-16T15:05+0000
العالم العربي
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وشكر الرئيس تبون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوته في المشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام في هذه المدينة الجميلة سان بطرسبرغ المعروفة بغزارة انتاجها الثقافي والفني والشاهدة على الحضارة العريقة للشعب الروسي الصديق.وقال تبون: "ليس بإمكان أي دولة مواجهة الأزمات التي تواجه عالمنا المعاصر، بل إنها تحديات تتطلب تنسيقا لجهود ومساعي المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة".وتابع تبون: "أدعو من هذا المنبر إلى تضافر المساعي والعمل سويا وفق مقاربة تشاركية وتضامنية تأخذ بعين الاعتبار مصالح وانشغالات كل الأطراف لاسيما الدول الفقيرة التي تعاني من إضرابات وحروب".
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-طائرات-إف--16-ستحترق-في-أوكرانيا-بنفس-الطريقة-التي-تحترق-بها-ليوبارد--1078189875.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
العالم العربي, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
تبون يشيد بمساهمة روسيا في توفير الحبوب واستقرار أسعار الطاقة العالمية
13:46 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 15:05 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
يلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كلمة خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين من حول العالم.
وشكر الرئيس تبون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوته في المشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام في هذه المدينة الجميلة سان بطرسبرغ المعروفة بغزارة انتاجها الثقافي والفني والشاهدة على الحضارة العريقة للشعب الروسي الصديق.
وقال تبون: "ليس بإمكان أي دولة مواجهة الأزمات التي تواجه عالمنا المعاصر، بل إنها تحديات تتطلب تنسيقا لجهود ومساعي المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة".
وأشارد تبون بمساهمة روسيا في التخفيف من حدة جانب من جوانب الأزمات الراهنة من خلال توفير تصدير وتوفير الحبوب ومساهمتها في استقرار أسعار الطاقة العالمية".
وتابع تبون: "أدعو من هذا المنبر إلى تضافر المساعي والعمل سويا وفق مقاربة تشاركية وتضامنية تأخذ بعين الاعتبار مصالح وانشغالات كل الأطراف لاسيما الدول الفقيرة التي تعاني من إضرابات وحروب".