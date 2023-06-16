عربي
بوتين: طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها "ليوبارد"
https://sputnikarabic.ae/20230616/تبون-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078186619.html
تبون يشيد بمساهمة روسيا في توفير الحبوب واستقرار أسعار الطاقة العالمية
تبون يشيد بمساهمة روسيا في توفير الحبوب واستقرار أسعار الطاقة العالمية
يلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كلمة خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:46+0000
2023-06-16T15:05+0000
العالم العربي
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078190586_0:70:1995:1192_1920x0_80_0_0_bf34461f5adc1e35750b4cb1017bcd1a.jpg
وشكر الرئيس تبون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوته في المشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام في هذه المدينة الجميلة سان بطرسبرغ المعروفة بغزارة انتاجها الثقافي والفني والشاهدة على الحضارة العريقة للشعب الروسي الصديق.وقال تبون: "ليس بإمكان أي دولة مواجهة الأزمات التي تواجه عالمنا المعاصر، بل إنها تحديات تتطلب تنسيقا لجهود ومساعي المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة".وتابع تبون: "أدعو من هذا المنبر إلى تضافر المساعي والعمل سويا وفق مقاربة تشاركية وتضامنية تأخذ بعين الاعتبار مصالح وانشغالات كل الأطراف لاسيما الدول الفقيرة التي تعاني من إضرابات وحروب".
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-طائرات-إف--16-ستحترق-في-أوكرانيا-بنفس-الطريقة-التي-تحترق-بها-ليوبارد--1078189875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078190586_157:0:1838:1261_1920x0_80_0_0_fe95273cde143c7d5eb4ea9bb335c7a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
العالم العربي, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

تبون يشيد بمساهمة روسيا في توفير الحبوب واستقرار أسعار الطاقة العالمية

13:46 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 15:05 GMT 16.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كلمة خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين من حول العالم.
وشكر الرئيس تبون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوته في المشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام في هذه المدينة الجميلة سان بطرسبرغ المعروفة بغزارة انتاجها الثقافي والفني والشاهدة على الحضارة العريقة للشعب الروسي الصديق.
وقال تبون: "ليس بإمكان أي دولة مواجهة الأزمات التي تواجه عالمنا المعاصر، بل إنها تحديات تتطلب تنسيقا لجهود ومساعي المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها "ليوبارد"
14:30 GMT

وأشارد تبون بمساهمة روسيا في التخفيف من حدة جانب من جوانب الأزمات الراهنة من خلال توفير تصدير وتوفير الحبوب ومساهمتها في استقرار أسعار الطاقة العالمية".

وتابع تبون: "أدعو من هذا المنبر إلى تضافر المساعي والعمل سويا وفق مقاربة تشاركية وتضامنية تأخذ بعين الاعتبار مصالح وانشغالات كل الأطراف لاسيما الدول الفقيرة التي تعاني من إضرابات وحروب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو" وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدث12:02 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала