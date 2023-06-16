https://sputnikarabic.ae/20230616/تبون-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078186619.html

تبون يشيد بمساهمة روسيا في توفير الحبوب واستقرار أسعار الطاقة العالمية

تبون يشيد بمساهمة روسيا في توفير الحبوب واستقرار أسعار الطاقة العالمية

يلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كلمة خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T13:46+0000

2023-06-16T13:46+0000

2023-06-16T15:05+0000

العالم العربي

روسيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

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وشكر الرئيس تبون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوته في المشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام في هذه المدينة الجميلة سان بطرسبرغ المعروفة بغزارة انتاجها الثقافي والفني والشاهدة على الحضارة العريقة للشعب الروسي الصديق.وقال تبون: "ليس بإمكان أي دولة مواجهة الأزمات التي تواجه عالمنا المعاصر، بل إنها تحديات تتطلب تنسيقا لجهود ومساعي المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة".وتابع تبون: "أدعو من هذا المنبر إلى تضافر المساعي والعمل سويا وفق مقاربة تشاركية وتضامنية تأخذ بعين الاعتبار مصالح وانشغالات كل الأطراف لاسيما الدول الفقيرة التي تعاني من إضرابات وحروب".

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العالم العربي, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023