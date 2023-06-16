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https://sputnikarabic.ae/20230616/لافروف-إذا-رأينا-إف-16-تحلق-فوق-أوكرانيا-وتشكل-تهديدا-علينا-فسيكون-الرد-عسكريا-تقنيا-1078194261.html
لافروف: إذا رأينا "إف-16" تحلق فوق أوكرانيا وتشكل تهديدا علينا فسيكون الرد عسكريا تقنيا
لافروف: إذا رأينا "إف-16" تحلق فوق أوكرانيا وتشكل تهديدا علينا فسيكون الرد عسكريا تقنيا
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا، في إطار مجموعة خبراء "الخماسية النووية"، أعربت عن موقف جاد للولايات المتحدة فيما يتعلق بخطط... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T16:06+0000
2023-06-16T17:39+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون "أر تي" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الآن نحن نتحدث عن طائرة من طراز "إف-16" يمكن أن تكون مجهزة بالفعل لحمل أسلحة نووية. لقد قلنا ذلك علنًا في إطار مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي هي "الخماسية النووية"، الخبراء يجتمعون فيها بشكل دوري وعبرنا عن احتجاجنا، ولكن رفض الأمريكيون هذا الاحتجاج، وسألونا هل تعتقدون أننا سوف نزود أوكرانيا بمقاتلات "إف-16".وأضاف: "كان جوابنا، أن أنظمتنا التي سوف تراقب تلك المقاتلات ستكون غير قادرة على التميز بين المقاتلات التي تحمل رؤوس نووية والتي لا تحمل".وأجاب لافروف ردا على سؤال كيف سيكون رد روسيا على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16": "إذا رأينا أن هذه الطائرات حلقت فوق أوكرانيا وتشكل تهديدًا لنا، بالطبع سيكون ردا عسكريا فنيا".
https://sputnikarabic.ae/20230616/لافروف-حول-تمديد-صفقة-الحبوب-كيف-يمكن-تمديد-ما-لا-يعمل-1078186312.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

لافروف: إذا رأينا "إف-16" تحلق فوق أوكرانيا وتشكل تهديدا علينا فسيكون الرد عسكريا تقنيا

16:06 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 17:39 GMT 16.06.2023)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا، في إطار مجموعة خبراء "الخماسية النووية"، أعربت عن موقف جاد للولايات المتحدة فيما يتعلق بخطط إمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف -16" قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون "أر تي" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الآن نحن نتحدث عن طائرة من طراز "إف-16" يمكن أن تكون مجهزة بالفعل لحمل أسلحة نووية. لقد قلنا ذلك علنًا في إطار مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي هي "الخماسية النووية"، الخبراء يجتمعون فيها بشكل دوري وعبرنا عن احتجاجنا، ولكن رفض الأمريكيون هذا الاحتجاج، وسألونا هل تعتقدون أننا سوف نزود أوكرانيا بمقاتلات "إف-16".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
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13:46 GMT
وأضاف: "كان جوابنا، أن أنظمتنا التي سوف تراقب تلك المقاتلات ستكون غير قادرة على التميز بين المقاتلات التي تحمل رؤوس نووية والتي لا تحمل".
وأجاب لافروف ردا على سؤال كيف سيكون رد روسيا على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16": "إذا رأينا أن هذه الطائرات حلقت فوق أوكرانيا وتشكل تهديدًا لنا، بالطبع سيكون ردا عسكريا فنيا".
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