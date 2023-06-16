https://sputnikarabic.ae/20230616/لافروف-إذا-رأينا-إف-16-تحلق-فوق-أوكرانيا-وتشكل-تهديدا-علينا-فسيكون-الرد-عسكريا-تقنيا-1078194261.html

لافروف: إذا رأينا "إف-16" تحلق فوق أوكرانيا وتشكل تهديدا علينا فسيكون الرد عسكريا تقنيا

لافروف: إذا رأينا "إف-16" تحلق فوق أوكرانيا وتشكل تهديدا علينا فسيكون الرد عسكريا تقنيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا، في إطار مجموعة خبراء "الخماسية النووية"، أعربت عن موقف جاد للولايات المتحدة فيما يتعلق بخطط... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T16:06+0000

2023-06-16T16:06+0000

2023-06-16T17:39+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295842_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_47ff7079f33c8197a7312bb986e831ff.jpg

وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون "أر تي" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الآن نحن نتحدث عن طائرة من طراز "إف-16" يمكن أن تكون مجهزة بالفعل لحمل أسلحة نووية. لقد قلنا ذلك علنًا في إطار مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي هي "الخماسية النووية"، الخبراء يجتمعون فيها بشكل دوري وعبرنا عن احتجاجنا، ولكن رفض الأمريكيون هذا الاحتجاج، وسألونا هل تعتقدون أننا سوف نزود أوكرانيا بمقاتلات "إف-16".وأضاف: "كان جوابنا، أن أنظمتنا التي سوف تراقب تلك المقاتلات ستكون غير قادرة على التميز بين المقاتلات التي تحمل رؤوس نووية والتي لا تحمل".وأجاب لافروف ردا على سؤال كيف سيكون رد روسيا على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16": "إذا رأينا أن هذه الطائرات حلقت فوق أوكرانيا وتشكل تهديدًا لنا، بالطبع سيكون ردا عسكريا فنيا".

https://sputnikarabic.ae/20230616/لافروف-حول-تمديد-صفقة-الحبوب-كيف-يمكن-تمديد-ما-لا-يعمل-1078186312.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا