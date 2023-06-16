https://sputnikarabic.ae/20230616/ماكرون-يبحث-مع-ابن-سلمان-في-باريس-مستجدات-الأحداث-الدولية-وتنسيق-الجهود-المشتركة-1078194091.html
ماكرون يبحث مع ابن سلمان في باريس مستجدات الأحداث الدولية وتنسيق الجهود المشتركة
ماكرون يبحث مع ابن سلمان في باريس مستجدات الأحداث الدولية وتنسيق الجهود المشتركة
استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في قصر الإليزيه. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T16:08+0000
2023-06-16T16:08+0000
2023-06-16T16:08+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
العالم
العالم العربي
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وجرى اجتماع ثنائي موسع بين الزعيمين، استعرضا خلاله العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين السعودية وفرنسا، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).كما تم تبادل الطرفان، وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.وفي مستهل الاجتماع، نقل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فيما حمّله الأخير تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين.وقبل لقاء ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي في باريس، أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن إيمانويل ماكرون سيطلب من الأمير محمد بن سلمان المساعدة في إنهاء الصراع في أوكرانيا.ونقل موقع "العربية"، عن مصدر رئاسي فرنسي، قوله إن "ماكرون سيناقش مع ولي العهد السعودي الجمعة قضايا نهتم بها معاً كالاستقرار في لبنان والعراق".وأضاف أن فرنسا تنتظر من السعودية أن تؤدي دورا مع روسيا وضمن مجموعة العشرين للتشجيع على محادثات بشأن أوكرانيا.كما أكد المصدر أن فرنسا ستدعم رسميا ترشح السعودية لاستضافة "إكسبو 2030".وسيترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، والتي ستعقد في باريس في 22 و23 يونيو/حزيران الجاري.ومن المقرر أيضا أن يشارك ابن سلمان في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 والذي سيقام في باريس في 19 يونيو الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230613/ولي-العهد-السعودي-يتوجه-إلى-فرنسا-في-زيارة-رسمية-1078075171.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
ماكرون يبحث مع ابن سلمان في باريس مستجدات الأحداث الدولية وتنسيق الجهود المشتركة
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استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في قصر الإليزيه.
وجرى اجتماع ثنائي موسع بين الزعيمين، استعرضا خلاله العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين السعودية وفرنسا، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
كما تم تبادل الطرفان، وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.
وفي مستهل الاجتماع، نقل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فيما حمّله الأخير تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين.
وقبل لقاء ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي في باريس، أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن إيمانويل ماكرون سيطلب من الأمير محمد بن سلمان المساعدة في إنهاء الصراع في أوكرانيا.
ونقل
موقع "العربية"، عن مصدر رئاسي فرنسي، قوله إن "ماكرون سيناقش مع ولي العهد السعودي الجمعة قضايا نهتم بها معاً كالاستقرار في لبنان والعراق".
وأضاف أن فرنسا
تنتظر من السعودية أن تؤدي دورا مع روسيا وضمن مجموعة العشرين للتشجيع على محادثات بشأن أوكرانيا.
كما أكد المصدر أن فرنسا ستدعم رسميا ترشح السعودية لاستضافة "إكسبو 2030".
وسيترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، والتي ستعقد في باريس في 22 و23 يونيو/حزيران الجاري.
ومن المقرر أيضا أن يشارك ابن سلمان في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030
والذي سيقام في باريس في 19 يونيو الجاري.