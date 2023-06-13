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https://sputnikarabic.ae/20230613/ولي-العهد-السعودي-يتوجه-إلى-فرنسا-في-زيارة-رسمية-1078075171.html
ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية
ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية
أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الأربعاء، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد غادر إلى الجمهورية الفرنسية زيارة رسمية. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T23:20+0000
2023-06-13T23:22+0000
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تأتي هذه الزيارة، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وخلال الزيارة، سيلتقي ولي العهد برئيس الجمهورية الفرنسية، حيث ستتمحور المباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.كما سيترأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، والتي ستعقد في باريس في 22 و23 يونيو/حزيران 2023.ومن المقرر أيضًا أن يشارك ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 والذي سيقام في باريس في 19 يونيو/حزيران 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230202/السعودية-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-فرنسا-بشأن-الطاقة-1073055246.html
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ولي العهد السعودي, السعودية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
ولي العهد السعودي, السعودية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

23:20 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 23:22 GMT 13.06.2023)
© Photo / Saudi Ministry of Informationولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته أمام القمة العربية الـ 32 بجدة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته أمام القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الأربعاء، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد غادر إلى الجمهورية الفرنسية زيارة رسمية.
تأتي هذه الزيارة، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
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وخلال الزيارة، سيلتقي ولي العهد برئيس الجمهورية الفرنسية، حيث ستتمحور المباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما سيترأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، والتي ستعقد في باريس في 22 و23 يونيو/حزيران 2023.
ومن المقرر أيضًا أن يشارك ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 والذي سيقام في باريس في 19 يونيو/حزيران 2023.
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