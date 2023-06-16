https://sputnikarabic.ae/20230616/متحدث-باسم-المفوضية-لن-يدعم-الاتحاد-الأوروبي-مبادرة-أفريقيا-بشأن-أوكرانيا-1078180783.html

متحدث باسم المفوضية: لن يدعم الاتحاد الأوروبي مبادرة أفريقيا بشأن أوكرانيا

متحدث باسم المفوضية: لن يدعم الاتحاد الأوروبي مبادرة أفريقيا بشأن أوكرانيا

صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لن يدعم مبادرة القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا. 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T12:14+0000

2023-06-16T12:14+0000

2023-06-16T12:14+0000

روسيا

المفوضية الأوروبية

العالم

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وقال ستانو في إفادة صحفية في بروكسل، إن "الاتحاد الأوروبي لن يدعم مبادرة القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا إذا كانت تضمن تجميد الصراع".وتابع ستانو: "إذا كان الأمر يتعلق بتوثيق إطلاق النار وتحديد المواقع الحالية، فهذا ليس سلام، هذا هو موقفنا".وخلال الأسابيع الماضية، أجرى رامافوزا محادثات مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، وزعماء دول مجموعة "بريكس" والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الأوكرانية.وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل، في 17 يونيو/حزيران، وفداً من عدة دول أفريقية، في سانت بطرسبورغ، لبحث مبادرة التسوية السلمية في أوكرانيا، وذلك بعد أن ينهي الوفد الأفريقي زيارته ومحادثاته مع القيادة الأوكرانية، في كييف.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" أن "رئيس جنوب أفريقيا سيزور أوكرانيا على رأس يضم قادة وزعماء أفارقة لبحث مبادرة سلام لحل الصراع في أوكرانيا".وأشارت موسكو مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه "لن يكون هناك مينسك -3". وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مثل هذه الكلمات "تؤكد تمامًا" موقف كييف من عدم الرغبة في التفاوض. الغرب يحث باستمرار روسيا في المفاوضات، والتي تُظهر موسكو استعدادها، ولكن في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للتفاوض.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، في الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20230616/الخارجية-الروسية-تعلق-على-خطط-واشنطن-تزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-1078174139.html

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