https://sputnikarabic.ae/20230616/مركز-المصالحة-الروسي-يلحظ-استفزازات-من-قبل-القوات-الأمريكية-في-الرقة-السورية--1078198703.html
مركز المصالحة الروسي يلحظ استفزازات من قبل القوات الأمريكية في الرقة السورية
مركز المصالحة الروسي يلحظ استفزازات من قبل القوات الأمريكية في الرقة السورية
أفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، بأنه لوحظت تحركات استفزازية لوحدات من القوات... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T19:46+0000
2023-06-16T19:46+0000
2023-06-16T19:46+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
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وقال غورينوف للصحفيين: "في محافظة الرقة، لوحظت أعمال استفزازية من قبل وحدات من القوات المسلحة الأمريكية. تحرك دوريتين من دوريات ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" على طول الطرق غير المتنازع عليها في مناطق التروازية، واحتج الجانب الروسي ضد التحالف".وأضاف أن انتهاك "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة لقواعد عدم الاشتباك يعرض ميزان القوى الهش في المنطقة للخطر، والذي استقر بفضل جهود روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230616/الجيش-الأردني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-محملة-بالأسلحة-قادمة-من-سوريا--1078171481.html
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العالم, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي يلحظ استفزازات من قبل القوات الأمريكية في الرقة السورية
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أفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، بأنه لوحظت تحركات استفزازية لوحدات من القوات المسلحة الأمريكية في محافظة الرقة السورية.
وقال غورينوف للصحفيين: "في محافظة الرقة، لوحظت أعمال استفزازية من قبل وحدات من القوات المسلحة الأمريكية. تحرك دوريتين من دوريات ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" على طول الطرق غير المتنازع عليها في مناطق التروازية، واحتج الجانب الروسي ضد التحالف".
وأضاف أن انتهاك "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة لقواعد عدم الاشتباك يعرض ميزان القوى الهش في المنطقة للخطر، والذي استقر بفضل جهود روسيا".