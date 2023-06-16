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الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا
https://sputnikarabic.ae/20230616/الجيش-الأردني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-محملة-بالأسلحة-قادمة-من-سوريا--1078171481.html
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا
أعلنت المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الأردني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، مشيرةً إلى أنها كانت محملة بقطع أسلحة... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T09:57+0000
2023-06-16T10:20+0000
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وصرح مصدر عسكري أردني بأن "قوات حرس الحدود رصدت الطائرة المسيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، حيث حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".وأوضح المصدر أنه بعد إسقاط الطائرة، تبيّن أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه"، بحسب ما نقلت وكالة "عمون".يذكر أن القوات المسلحة الأردنية كانت قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، "إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأردن"، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وأضاف المصدر أنه "وبعد إسقاط الطائرة تبيّن أنها تحمل 500 غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".
https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-الأردني-يحبط-محاولتي-تسلل-وتهريب-مخدرات-من-سوريا-1076770887.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا

09:57 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 10:20 GMT 16.06.2023)
© Sputnik . Виталий Аньков / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة "أورلان 10"
طائرة مسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Виталий Аньков
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أعلنت المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الأردني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، مشيرةً إلى أنها كانت محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية.
وصرح مصدر عسكري أردني بأن "قوات حرس الحدود رصدت الطائرة المسيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، حيث حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
وأوضح المصدر أنه بعد إسقاط الطائرة، تبيّن أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه"، بحسب ما نقلت وكالة "عمون".
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يذكر أن القوات المسلحة الأردنية كانت قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، "إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأردن"، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأضاف المصدر أنه "وبعد إسقاط الطائرة تبيّن أنها تحمل 500 غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".
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