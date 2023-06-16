https://sputnikarabic.ae/20230616/مشهد-طريف-لمحاولة-ميسي-التحدث-بالصينية-فيديو-1078167734.html
مشهد طريف لمحاولة ميسي التحدث بالصينية... فيديو
مشهد طريف لمحاولة ميسي التحدث بالصينية... فيديو
انتشر أخيرًا على مواقع التواصل، مشهد طريف لمحاولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التحدث بالصينية، أثناء وجوده برفقة منتخب بلاده في الصين. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T09:13+0000
2023-06-16T09:13+0000
2023-06-16T09:13+0000
مجتمع
نادي الفيديو
ليونيل ميسي
الصين
الأخبار
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وفي الفيديو المتداول، يظهر ميسي خلال مقابلة صحفية وهو يحاول نطق "دوان وو آن كانغ"، والتي تعني "مهرجان قارب تنين سعيد".وأثارت محاولة ميسي الحديث بالصينية إعجاب المشجعين الصينيين الذين تداولوا المقطع بشكل واسع.وفي التعليقات على الفيديو، أشاد نشطاء الإنترنت في الصين بميسي، ووصفه آخرون بأنه "أعظم متحدث بالصينية".فيما وجد آخرون المقطع مثيرا للمرح والضحك كون الإسطورة الأرجنتيني وجد صعوبة في نطق الكلمات الصينية.وفاز منتخب الأرجنتين، أمس الخميس، على نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0 في مباراة أقيمت على ملعب "العمال" في العاصمة الصينية بكين.وسجل ميسي أسرع هدف على الإطلاق في مسيرته عند الدقيقة 01:20، وهتف للنجم الأرجنتيني أكثر من 50 ألف مشجع توافدوا لرؤية بطل العالم الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات.
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071566714_68:0:1119:788_1920x0_80_0_0_b8fa5c67192e35f42628200246b3a582.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, ليونيل ميسي, الصين, الأخبار
نادي الفيديو, ليونيل ميسي, الصين, الأخبار
مشهد طريف لمحاولة ميسي التحدث بالصينية... فيديو
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انتشر أخيرًا على مواقع التواصل، مشهد طريف لمحاولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التحدث بالصينية، أثناء وجوده برفقة منتخب بلاده في الصين.
وفي الفيديو المتداول، يظهر ميسي
خلال مقابلة صحفية وهو يحاول نطق "دوان وو آن كانغ"، والتي تعني "مهرجان قارب تنين سعيد".
وأثارت محاولة ميسي الحديث بالصينية إعجاب المشجعين الصينيين الذين تداولوا المقطع بشكل واسع.
وفي التعليقات على الفيديو، أشاد نشطاء الإنترنت في الصين بميسي، ووصفه آخرون بأنه "أعظم متحدث بالصينية".
فيما وجد آخرون المقطع مثيرا للمرح والضحك كون الإسطورة الأرجنتيني وجد صعوبة في نطق الكلمات الصينية.
وفاز منتخب الأرجنتين، أمس الخميس، على نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0 في مباراة أقيمت على ملعب "العمال" في العاصمة الصينية بكين.
وسجل ميسي أسرع هدف على الإطلاق في مسيرته
عند الدقيقة 01:20، وهتف للنجم الأرجنتيني أكثر من 50 ألف مشجع توافدوا لرؤية بطل العالم الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات.