عربي
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230616/مشهد-طريف-لمحاولة-ميسي-التحدث-بالصينية-فيديو-1078167734.html
مشهد طريف لمحاولة ميسي التحدث بالصينية... فيديو
مشهد طريف لمحاولة ميسي التحدث بالصينية... فيديو
انتشر أخيرًا على مواقع التواصل، مشهد طريف لمحاولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التحدث بالصينية، أثناء وجوده برفقة منتخب بلاده في الصين. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T09:13+0000
2023-06-16T09:13+0000
مجتمع
نادي الفيديو
ليونيل ميسي
الصين
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071566714_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_f0aca6758119e63765aeeca090aa1134.jpg
وفي الفيديو المتداول، يظهر ميسي خلال مقابلة صحفية وهو يحاول نطق "دوان وو آن كانغ"، والتي تعني "مهرجان قارب تنين سعيد".وأثارت محاولة ميسي الحديث بالصينية إعجاب المشجعين الصينيين الذين تداولوا المقطع بشكل واسع.وفي التعليقات على الفيديو، أشاد نشطاء الإنترنت في الصين بميسي، ووصفه آخرون بأنه "أعظم متحدث بالصينية".فيما وجد آخرون المقطع مثيرا للمرح والضحك كون الإسطورة الأرجنتيني وجد صعوبة في نطق الكلمات الصينية.وفاز منتخب الأرجنتين، أمس الخميس، على نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0 في مباراة أقيمت على ملعب "العمال" في العاصمة الصينية بكين.وسجل ميسي أسرع هدف على الإطلاق في مسيرته عند الدقيقة 01:20، وهتف للنجم الأرجنتيني أكثر من 50 ألف مشجع توافدوا لرؤية بطل العالم الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071566714_68:0:1119:788_1920x0_80_0_0_b8fa5c67192e35f42628200246b3a582.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, ليونيل ميسي, الصين, الأخبار
نادي الفيديو, ليونيل ميسي, الصين, الأخبار

مشهد طريف لمحاولة ميسي التحدث بالصينية... فيديو

09:13 GMT 16.06.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
تابعنا عبرTelegram
انتشر أخيرًا على مواقع التواصل، مشهد طريف لمحاولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التحدث بالصينية، أثناء وجوده برفقة منتخب بلاده في الصين.
وفي الفيديو المتداول، يظهر ميسي خلال مقابلة صحفية وهو يحاول نطق "دوان وو آن كانغ"، والتي تعني "مهرجان قارب تنين سعيد".
وأثارت محاولة ميسي الحديث بالصينية إعجاب المشجعين الصينيين الذين تداولوا المقطع بشكل واسع.
وفي التعليقات على الفيديو، أشاد نشطاء الإنترنت في الصين بميسي، ووصفه آخرون بأنه "أعظم متحدث بالصينية".
فيما وجد آخرون المقطع مثيرا للمرح والضحك كون الإسطورة الأرجنتيني وجد صعوبة في نطق الكلمات الصينية.
وفاز منتخب الأرجنتين، أمس الخميس، على نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0 في مباراة أقيمت على ملعب "العمال" في العاصمة الصينية بكين.
وسجل ميسي أسرع هدف على الإطلاق في مسيرته عند الدقيقة 01:20، وهتف للنجم الأرجنتيني أكثر من 50 ألف مشجع توافدوا لرؤية بطل العالم الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала