https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-الطاقة-الجزائري-يكشف-عن-أهم-المشاريع-المرتقبة-مع-روسيا-1078184657.html
وزير الطاقة الجزائري يكشف عن أهم المشاريع المرتقبة مع روسيا
وزير الطاقة الجزائري يكشف عن أهم المشاريع المرتقبة مع روسيا
كشف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عن مشاريع مهمة في قطاع الطاقة تُنفذ بالتعاون مع شركات روسية. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:03+0000
2023-06-16T13:03+0000
2023-06-16T13:37+0000
روسيا
الجزائر
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وقال وزير الطاقة الجزائري، خلال جلسة بعنوان "التعاون الاقتصادي الروسي الجزائري" التي عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ: "العلاقات متميزة ومهمة بين بلدينا خاصة في مشاريع تطوير الحقول البترولية في الجزائر بالتعاون مع شركة "غازبروم" الروسية ولدينا تجربة سابقة معها في أحد المشاريع الذي حقق نجاحا كبيرا، ما دفعنا إلى العودة للتعاون معها في تطوير وتجهيز لحقول جديدة".وبشأن التعاون في الصناعات البتروكيماوية قال الوزير: "وضعنا من أجل ذلك استراتيجية هي الأولى من نوعها لتطوير الصناعة التحويلية والبتروكيماوية لأن روسيا لديها تميز عالمي في هذا المجال".وتابع عرقاب: "نريد تطوير قطاع الكهرباء مع الشركات الروسية لأن لدينا تجربة فريدة معها إذ أنشأت في الجزائر منذ سبعينيات القرن الماضي محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ولا تزال تعمل بشكل جيد حتى الآن وهذا شجعنا على أن نعيد هذه التجربة فهذا لافت للانتباه في صناعة قطع الغيار للتربونيات البخارية حيث لمسنا أنها متطورة جدا لدى الروس".وأوضح الوزير أن "بلاده تريد تطوير المناجم بخبرات روسية لتقوية علم الجيولوجيا في البلاد واستغلال المناجم ذات القيمة المضافة العالية".وأشار الوزير إلى أن الجزائر وجميع دول شمال أفريقيا تعاني من مشكلة شح المياه لذلك تم إنشاء محطات وبرنامج لتحلية مياه البحر للوصول إلى 60 في المئة لذلك تم طلب المساعدة من الشركات الروسية في هذا الموضوع.
https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-الصناعة-الجزائري-نحتاج-مساعدة-روسيا-لتطوير-الصناعات-الدوائية-1078177911.html
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روسيا, الجزائر, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
روسيا, الجزائر, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
وزير الطاقة الجزائري يكشف عن أهم المشاريع المرتقبة مع روسيا
13:03 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 13:37 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
كشف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عن مشاريع مهمة في قطاع الطاقة تُنفذ بالتعاون مع شركات روسية.
وقال وزير الطاقة الجزائري، خلال جلسة بعنوان "التعاون الاقتصادي الروسي الجزائري" التي عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ: "العلاقات متميزة ومهمة بين بلدينا خاصة في مشاريع تطوير الحقول البترولية في الجزائر بالتعاون مع شركة "غازبروم" الروسية ولدينا تجربة سابقة معها في أحد المشاريع الذي حقق نجاحا كبيرا، ما دفعنا إلى العودة للتعاون معها في تطوير وتجهيز لحقول جديدة".
وأضاف عرقاب: "نتطلع مع روسيا إلى تطوير صناعة المحروقات لأن الجزائر بلد كبير ويحتاج لتطوير هذا القطاع ونبحث عن شركات روسية مختصة لتطوير هذه الحقول إن كان مع "غازبروم" أو غيرها من الشركات الروسية إذ نجري محادثات مع "لوك اويل" و"روس نفط" الروسيتين أيضا، ونقدم امتيازات للشريك الروسي لترقية حقولنا لزيادة الإنتاج كي نصل لمرحلة تسويق المحروقات".
وبشأن التعاون في الصناعات البتروكيماوية قال الوزير: "وضعنا من أجل ذلك استراتيجية هي الأولى من نوعها لتطوير الصناعة التحويلية والبتروكيماوية لأن روسيا لديها تميز عالمي في هذا المجال".
وتابع عرقاب: "نريد تطوير قطاع الكهرباء مع الشركات الروسية لأن لدينا تجربة فريدة معها إذ أنشأت في الجزائر منذ سبعينيات القرن الماضي محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ولا تزال تعمل بشكل جيد حتى الآن وهذا شجعنا على أن نعيد هذه التجربة فهذا لافت للانتباه في صناعة قطع الغيار للتربونيات البخارية حيث لمسنا أنها متطورة جدا لدى الروس".
وأكد عرقاب أن الطاقات المتجددة والنظيفة تشكل فقط 15 ألف ميغاواط من قطاع الطاقة في الجزائر لهذا يسعون لتطوير هذا المجال من خلال الخبرات الروسية بهدف توطين هذه التكنولوجيات في الجزائر.
وأوضح الوزير أن "بلاده تريد تطوير المناجم بخبرات روسية لتقوية علم الجيولوجيا في البلاد واستغلال المناجم ذات القيمة المضافة العالية".
وأشار الوزير إلى أن الجزائر وجميع دول شمال أفريقيا تعاني من مشكلة شح المياه لذلك تم إنشاء محطات وبرنامج لتحلية مياه البحر للوصول إلى 60 في المئة لذلك تم طلب المساعدة من الشركات الروسية في هذا الموضوع.