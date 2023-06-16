https://sputnikarabic.ae/20230616/-بايدن-يرحب-بإلغاء-خطة-عمل-عضوية-الناتو-الخاصة-بأوكرانيا-1078166290.html

بايدن يرحب بإلغاء خطة عمل عضوية الناتو الخاصة بأوكرانيا

بايدن يرحب بإلغاء خطة عمل عضوية الناتو الخاصة بأوكرانيا

ذكرت صحيفة غربية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منفتح على إلغاء آلية خطة عمل الناتو لعضوية أوكرانيا، ما يعتبر إحدى العقبات أمام... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T08:45+0000

2023-06-16T08:45+0000

2023-06-16T08:45+0000

سياسي

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وتقول هذه المصادر إن بايدن سيرحب بسحب خطة عمل العضوية لأوكرانيا، لتسهيل دخولها المحتمل، إذ أنه في هذه الحالة لن تتلقى كييف إطارًا زمنيًا للانضمام إلى الناتو أو دعوة رسمية منه، وذلك حسب صحيفة "بوليتيكو".من المفترض أن يتم الإعلان عن إلغاء خطة العمل ​​في قمة "فيلنيوس" المقررة في يوليو/تموز، ويشار إلى أن بايدن ناقش إلغاء خطة عمل ​​لأوكرانيا في اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في واشنطن، وأظهر أنه منفتح على ذلك إذا أيد أعضاء الحلف الفكرة، ويعتقد الخبراء أن إلغاء الآلية لن يسرع انضمام أوكرانيا إلى الناتو ولكنه سيعطيها فقط إشارة بأنها تقترب من العضوية.وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في أوائل يونيو / حزيران، إن كييف تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تنضم إلى الناتو دون خطة عمل خاصة بالعضوية. وفي أغسطس/آب، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، إن خطة عمل عضوية الناتو لم تعد كافية لأوكرانيا، ولن تقبل كييف سوى الانضمام إلى الحلف.في نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة، وأشار جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر. فإن أوكرانيا لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة الناتو في فيلنيوس، باستثناء دعوة للانضمام إلى الحلف.قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن الكرملين سمع بطلب زيلينسكي لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو" وكذلك ردود الفعل المختلفة تجاهه، فإن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتذكر أن توجه كييف نحو التحالف هو الذي أصبح أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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