https://sputnikarabic.ae/20230617/أحدث-انتكاسة-أوروبية-الصاروخ-يرفض-الانطلاق-نحو-الفضاء-1078225434.html
أحدث انتكاسة أوروبية... الصاروخ "يرفض" الانطلاق نحو الفضاء
أحدث انتكاسة أوروبية... الصاروخ "يرفض" الانطلاق نحو الفضاء
تعرضت شركة "بي إل دي سبيس" الإسبانية، السبت، لأحدث انتكاسة للمحاولات الأوروبية في تطوير قدرات القارة لإرسال حمولات صغيرة إلى الفضاء. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T20:05+0000
2023-06-17T20:05+0000
2023-06-17T20:05+0000
نادي الفيديو
الفضاء
أخبار محطة الفضاء الدولية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101536/08/1015360843_0:137:2859:1745_1920x0_80_0_0_bad8565eb69bae64cc7f16d92c6134ab.jpg
جاء ذلك بعدما فشلت الشركة في إطلاق صاروخها "ميورا 1" القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في اللحظة الأخيرة، بسبب خطأ في تحرير الكابلات.وكان الصاروخ على وشك الانطلاق من قاعدته في منطقة هيوليفا جنوب غربي إسبانيا، ثم وصل العد التنازلي إلى الصفر، واندلع اللهب والدخان من منصة الإطلاق، لكنّ الصاروخ لم ينطلق.وقال راؤول توريس الرئيس التنفيذي للشركة وأحد مؤسسيها في بيان: "نجحت 99.9 بالمئة من الإجراءات. إطلاق صاروخ أمر غاية في الصعوبة، لكننا نقترب أكثر فأكثر. سنبذل جهدا أكبر مرة أخرى".
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101536/08/1015360843_176:0:2684:1881_1920x0_80_0_0_0b0c7574e3a267560de1c31100da7739.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية
نادي الفيديو, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية
أحدث انتكاسة أوروبية... الصاروخ "يرفض" الانطلاق نحو الفضاء
تابعنا عبر
تعرضت شركة "بي إل دي سبيس" الإسبانية، السبت، لأحدث انتكاسة للمحاولات الأوروبية في تطوير قدرات القارة لإرسال حمولات صغيرة إلى الفضاء.
جاء ذلك بعدما فشلت الشركة في إطلاق صاروخها "ميورا 1" القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في اللحظة الأخيرة، بسبب خطأ في تحرير الكابلات.
وكان الصاروخ على وشك الانطلاق من قاعدته في منطقة هيوليفا جنوب غربي إسبانيا، ثم وصل العد التنازلي إلى الصفر، واندلع اللهب والدخان من منصة الإطلاق، لكنّ الصاروخ لم ينطلق.
وقال راؤول توريس الرئيس التنفيذي للشركة وأحد مؤسسيها في بيان: "نجحت 99.9 بالمئة من الإجراءات. إطلاق صاروخ أمر غاية في الصعوبة، لكننا نقترب أكثر فأكثر. سنبذل جهدا أكبر مرة أخرى".