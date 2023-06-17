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https://sputnikarabic.ae/20230617/أحدث-انتكاسة-أوروبية-الصاروخ-يرفض-الانطلاق-نحو-الفضاء-1078225434.html
أحدث انتكاسة أوروبية... الصاروخ "يرفض" الانطلاق نحو الفضاء
أحدث انتكاسة أوروبية... الصاروخ "يرفض" الانطلاق نحو الفضاء
تعرضت شركة "بي إل دي سبيس" الإسبانية، السبت، لأحدث انتكاسة للمحاولات الأوروبية في تطوير قدرات القارة لإرسال حمولات صغيرة إلى الفضاء. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T20:05+0000
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جاء ذلك بعدما فشلت الشركة في إطلاق صاروخها "ميورا 1" القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في اللحظة الأخيرة، بسبب خطأ في تحرير الكابلات.وكان الصاروخ على وشك الانطلاق من قاعدته في منطقة هيوليفا جنوب غربي إسبانيا، ثم وصل العد التنازلي إلى الصفر، واندلع اللهب والدخان من منصة الإطلاق، لكنّ الصاروخ لم ينطلق.وقال راؤول توريس الرئيس التنفيذي للشركة وأحد مؤسسيها في بيان: "نجحت 99.9 بالمئة من الإجراءات. إطلاق صاروخ أمر غاية في الصعوبة، لكننا نقترب أكثر فأكثر. سنبذل جهدا أكبر مرة أخرى".
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نادي الفيديو, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية
نادي الفيديو, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية

أحدث انتكاسة أوروبية... الصاروخ "يرفض" الانطلاق نحو الفضاء

20:05 GMT 17.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ فضائي
إطلاق صاروخ فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
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تعرضت شركة "بي إل دي سبيس" الإسبانية، السبت، لأحدث انتكاسة للمحاولات الأوروبية في تطوير قدرات القارة لإرسال حمولات صغيرة إلى الفضاء.
جاء ذلك بعدما فشلت الشركة في إطلاق صاروخها "ميورا 1" القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في اللحظة الأخيرة، بسبب خطأ في تحرير الكابلات.
وكان الصاروخ على وشك الانطلاق من قاعدته في منطقة هيوليفا جنوب غربي إسبانيا، ثم وصل العد التنازلي إلى الصفر، واندلع اللهب والدخان من منصة الإطلاق، لكنّ الصاروخ لم ينطلق.
وقال راؤول توريس الرئيس التنفيذي للشركة وأحد مؤسسيها في بيان: "نجحت 99.9 بالمئة من الإجراءات. إطلاق صاروخ أمر غاية في الصعوبة، لكننا نقترب أكثر فأكثر. سنبذل جهدا أكبر مرة أخرى".
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