https://sputnikarabic.ae/20230617/الكرملين-المبادرة-الأفريقية-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-صعبة-التنفيذ-ولكن-بوتين-أبدى-اهتمامًا-بها-1078223476.html
الكرملين: المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ ولكن بوتين أبدى اهتمامًا بها
الكرملين: المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ ولكن بوتين أبدى اهتمامًا بها
أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ ولكن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى اهتماما بها. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T18:41+0000
2023-06-17T18:41+0000
2023-06-17T18:44+0000
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وأضاف بيسكوف أن "وفد المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية لم ينقل أي رسائل إلى بوتين من زيلينسكي".وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد أن موقف روسيا تجاه مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية واضح ويتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وأوضح، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن "بنود مبادرات السلام التي لا تتماشى مع موقفنا ستكون مرفوضة بطبيعة الحال بالنسبة لنا، ولكننا لا نزال منفتحين على الحوار على عكس الجانب الأوكراني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين: المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ ولكن بوتين أبدى اهتمامًا بها
18:41 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 18:44 GMT 17.06.2023) تابعنا عبر
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أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ ولكن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى اهتماما بها.
وأضاف بيسكوف أن "وفد المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية لم ينقل أي رسائل إلى بوتين من زيلينسكي".
وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد أن موقف روسيا تجاه مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية واضح ويتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن "بنود مبادرات السلام التي لا تتماشى مع موقفنا ستكون مرفوضة بطبيعة الحال بالنسبة لنا، ولكننا لا نزال منفتحين على الحوار على عكس الجانب الأوكراني".