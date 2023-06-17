https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيس-فيفا-يطالب-الحكام-بوقف-المباريات-عند-وقوع-أعمال-عنصرية-1078204840.html
رئيس "فيفا" يطالب الحكام بوقف المباريات عند وقوع أعمال عنصرية
رئيس "فيفا" يطالب الحكام بوقف المباريات عند وقوع أعمال عنصرية
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، اعتزامه إنشاء فريق عمل وإدارة محددة لتقديم توصيات لمواجهة التمييز والعنصرية في ملاعب كرة القدم،... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T07:36+0000
2023-06-17T07:36+0000
2023-06-17T07:36+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
السويسري جاني إنفانتينو
الأخبار
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وحسب الموقع الرسمي لـ "فيفا"، حرص إنفانتينو على الالتقاء بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، الذي تعرض للعنصرية قبل نهاية منافسات الدوري الإسباني.وقال إنفانتينو إن "فيفا" ستنشئ فريق عمل مهامه تقديم توصيات محددة، وفينيسيوس سيكون له دور بارز في ذلك.وأضاف: "نحن بحاجة إلى تحديد أسباب العنصرية في الملاعب أو على وسائل التواصل الاجتماعي".وأوضح: "نريد رصد من يقوم بالعنصرية في الملاعب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ونتخذ قرارات صارمة، إنهم مجرمون وعلينا أن نحاربهم، يجب أن يتم حظرهم من الملاعب في جميع أنحاء العالم، ونسعى لمقاضاتهم".وتابع: "علينا أن نقول ذلك أمام السلطات في كل بلد.. العنصرية جريمة".واستطرد: "عند وقوع أعمال عنصرية أو تمييز على أرض الملعب، يجب أن تتوقف المباراة - هذا كل شيء".
https://sputnikarabic.ae/20230613/لمكافحة-العنصرية-منتخب-البرازيل-بالزي-الأسود-لأول-مرة-صور-1078068507.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, السويسري جاني إنفانتينو, الأخبار
رياضة, منوعات, السويسري جاني إنفانتينو, الأخبار
رئيس "فيفا" يطالب الحكام بوقف المباريات عند وقوع أعمال عنصرية
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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، اعتزامه إنشاء فريق عمل وإدارة محددة لتقديم توصيات لمواجهة التمييز والعنصرية في ملاعب كرة القدم، مشددًا على محاربته تلك الظاهرة بكل صرامة.
وحسب الموقع الرسمي لـ "فيفا
"، حرص إنفانتينو على الالتقاء بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، الذي تعرض للعنصرية قبل نهاية منافسات الدوري الإسباني.
وقال إنفانتينو إن "فيفا" ستنشئ فريق عمل مهامه تقديم توصيات محددة، وفينيسيوس
سيكون له دور بارز في ذلك.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تحديد أسباب العنصرية في الملاعب أو على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضح: "نريد رصد من يقوم بالعنصرية في الملاعب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ونتخذ قرارات صارمة، إنهم مجرمون وعلينا أن نحاربهم، يجب أن يتم حظرهم من الملاعب في جميع أنحاء العالم، ونسعى لمقاضاتهم".
وتابع: "علينا أن نقول ذلك أمام السلطات في كل بلد.. العنصرية جريمة
".
واستطرد: "عند وقوع أعمال عنصرية أو تمييز على أرض الملعب، يجب أن تتوقف المباراة - هذا كل شيء".
وأنهى رئيس فيفا حديثه، قائلا "يجب أن نكون صارمين وأن يكون للحكام هذه القدرة في المسابقات التي ينظمها الفيفا، لأن الرسالة يجب أن تكون مرئية وقوية جدًا، رسالة شديدة اللهجة.. إذا كان هناك عنصرية، فلا يوجد كرة قدم".