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بوتين يناقش المشاكل الرئيسية المتعلقة بأزمة أوكرانيا خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230617/لافروف-الدول-الأفريقية-أظهرت-فهما-للأسباب-الكامنة-وراء-الأزمة-في-أوكرانيا-1078225875.html
لافروف: الدول الأفريقية أظهرت فهما للأسباب الكامنة وراء الأزمة في أوكرانيا
لافروف: الدول الأفريقية أظهرت فهما للأسباب الكامنة وراء الأزمة في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن شركاء روسيا الأفارقة أظهروا فهمًا للأسباب الحقيقية للوضع في أوكرانيا، فمن الضروري الخروج من الأزمة على... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T20:16+0000
2023-06-17T20:16+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
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وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات بين القادة الأفارقة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الاستنتاج الرئيسي، في رأيي، من محادثة اليوم هو أن شركاءنا من الاتحاد الأفريقي أظهروا فهمًا للأسباب الحقيقية للأزمة التي أوجدتها ممارسات الغرب، وأظهروا فهمًا لضرورة الخروج من هذا الوضع على أساس معالجة هذه الأسباب الكامنة، على أساس وضع إجراءات محددة خاصة للقضاء على هذه الأسباب التي قوضت الأمن في القارة الأوروبية لسنوات عديدة".وأشار لافروف إلى أن الأزمة الأوكرانية تطورت بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا التي كانت الدول الغربية تستعد لها منذ سنوات عديدة.ووصل وفد زعماء وممثلي الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرنية، اليوم السبت، إلى قصر "كونستانتينوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويضم الوفد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، كما يضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومبعوثين لرئيسي أوغندا يوري موسيفيني وجمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.
https://sputnikarabic.ae/20230617/بوتين-يبحث-قضية-أوكرانيا-ومستقبل-صفقة-الحبوب-مع-وفد-الدول-الأفريقية-1078220412.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا

لافروف: الدول الأفريقية أظهرت فهما للأسباب الكامنة وراء الأزمة في أوكرانيا

20:16 GMT 17.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة عدد من الدول الأفريقية
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة عدد من الدول الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن شركاء روسيا الأفارقة أظهروا فهمًا للأسباب الحقيقية للوضع في أوكرانيا، فمن الضروري الخروج من الأزمة على أساس القضاء على الأسباب الجذرية.
وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات بين القادة الأفارقة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الاستنتاج الرئيسي، في رأيي، من محادثة اليوم هو أن شركاءنا من الاتحاد الأفريقي أظهروا فهمًا للأسباب الحقيقية للأزمة التي أوجدتها ممارسات الغرب، وأظهروا فهمًا لضرورة الخروج من هذا الوضع على أساس معالجة هذه الأسباب الكامنة، على أساس وضع إجراءات محددة خاصة للقضاء على هذه الأسباب التي قوضت الأمن في القارة الأوروبية لسنوات عديدة".
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وأشار لافروف إلى أن الأزمة الأوكرانية تطورت بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا التي كانت الدول الغربية تستعد لها منذ سنوات عديدة.

وقال: "تطور الوضع حول أوكرانيا، نتيجة للحرب الهجينة ضد روسيا التي كان الغرب يستعد لها لسنوات عديدة مع تحويل أوكرانيا إلى أداة لهذه الحرب لتقويض أسس أمن بلادنا".

ووصل وفد زعماء وممثلي الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرنية، اليوم السبت، إلى قصر "كونستانتينوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويضم الوفد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، كما يضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومبعوثين لرئيسي أوغندا يوري موسيفيني وجمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.
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