https://sputnikarabic.ae/20230617/6-قتلى-بعد-حادث-تضمن-إطلاق-نار-واندلاع-حريق-في-ولاية-تينيسي-الأمريكية-1078202082.html

6 قتلى بعد حادث تضمن إطلاق نار واندلاع حريق في ولاية تينيسي الأمريكية

6 قتلى بعد حادث تضمن إطلاق نار واندلاع حريق في ولاية تينيسي الأمريكية

عُثر على ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، مقتولين بعد وقوع إطلاق نار واندلاع حريق في منزل بولاية تينيسي الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام نقلا عن السلطات. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T03:57+0000

2023-06-17T03:57+0000

2023-06-17T03:57+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

ولاية تينيسي

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الحادث الذي تضمن القتل والانتحار وقع في التاسعة من مساء يوم الخميس بالتوقيت المحلي في المنطقة غير المندمجة المعروفة باسم سيكواتشي.وبحسب السلطات، ضباط الشرطة استجابوا لحادث إطلاق نار وقع في ذلك المقر السكني ليجدوا لدى وصولهم النيران وهي مشتعلة في المنزل.وتم نقل شخص سابع إلى المستشفى في تشاتانوغا وهو مصاب بعيار ناري، حسبما أضاف التقرير نقلا عن مكتب التحقيقات في تينيسي.تم نقل جثامين المتوفين إلى ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي لتشريحها.وأضاف، أنه يُعتقد بأن غاري بارنيت، وهو أحد البالغين الثلاثة الذين عثر عليهم مقتولين، هو مطلق النار الذي قتل الضحايا الآخرين قبل أن ينتحر.وتم تحديد هوية الضحيتين البالغتين وهما ريجينا بارنيت وبريتني بيريز، كانت ريجينا بارنيت قد حصلت على قرار بعدم التعرض صدر بحق زوجها المنفصل عنها غاري منذ حوالي شهر، أما بيريز فكانت تزور والدتها ريجينا وقت الحادث.تُظهر إفادة خطية بالاعتقال أن أمر الحماية صدر بعد اعتقال غاري بارنيت في ديسمبر 2022 بتهمة العنف المنزلي لارتكابه حادث اعتداء على زوجته، وفقا لوكالة "شينخوا.كما كشف تقرير الاعتقال أن ريجينا بارنيت أخبرت المحققين أن غاري الذي "سيصبح قريبا زوجا سابقا" هددها بإطلاق النار عليها وعلى كلبها وأساء إليها لفظيا.وأضاف التقرير أن القضية ضد غاري بارنيت لا تزال معلقة مع احتمال مثوله أمام المحكمة في 5 يوليو. وقال المسؤولون إن التحقيق في هذا الحادث مستمر.

https://sputnikarabic.ae/20230617/الكونغرس-الأمريكي-يطالب-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-بتقديم-معلومات-عن-تحقيق-في-رشوة-لبايدن-1078201144.html

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