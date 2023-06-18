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https://sputnikarabic.ae/20230618/أبراموفيتش-لا-يريد-تحويل-الأموال-من-بيع-تشيلسي-إلى-أوكرانيا-1078232926.html
أبراموفيتش لا يريد تحويل الأموال من بيع تشيلسي إلى أوكرانيا
أبراموفيتش لا يريد تحويل الأموال من بيع تشيلسي إلى أوكرانيا
لم يوقع المالك السابق لنادي "تشيلسي" الإنجليزي، رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، اتفاقًا بشأن تحويل الأموال من بيع نادي كرة القدم إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T10:20+0000
2023-06-18T10:20+0000
مجتمع
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يشار إلى أن أبراموفيتش يريد تحويل جزء من الأموال إلى المصابين من روسيا. تعارض حكومة المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية ذلك. تأمل وزارة الخارجية البريطانية أن يتم تحويل الأموال إلى أوكرانيا قبل الشتاء، بحسب "ديلي ميل".أبراموفيتش هو صاحب نادي تشيلسي الإنجليزي منذ صيف 2003. في أوائل مارس/آذار 2022، أعلن رجل أعمال روسي أنه طرح النادي للبيع بسبب العقوبات بسبب الأحداث في أوكرانيا. تم إغلاق صفقة نقل تشيلسي إلى الأمريكي تود بويلي رسميًا في نهاية مايو/أيار. تحت قيادة أبراموفيتش، أصبح النادي اللندني بطل إنجلترا خمس مرات، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات وفاز بكأس الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرتين لكل منهما.وكان قد أعلن نادي تشيلسي، في وقت سابق، عن انتقال ملكية النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى مالك جديد.وقال تشيلسي في بيان رسمي: "يؤكد النادي اتفاقه على شروط انتقال الملكية إلى مجموعة جديدة، بقيادة تود بيلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيرج ويس".
https://sputnikarabic.ae/20220507/رسميا-تشيلسي-يعلن-انتقال-ملكية-النادي-من-أبراموفيتش-إلى-مالك-جديد-1061940928.html
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أبراموفيتش لا يريد تحويل الأموال من بيع تشيلسي إلى أوكرانيا

10:20 GMT 18.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneev /  / الانتقال إلى بنك الصوررومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneev /
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لم يوقع المالك السابق لنادي "تشيلسي" الإنجليزي، رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، اتفاقًا بشأن تحويل الأموال من بيع نادي كرة القدم إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة غربية.
يشار إلى أن أبراموفيتش يريد تحويل جزء من الأموال إلى المصابين من روسيا. تعارض حكومة المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية ذلك. تأمل وزارة الخارجية البريطانية أن يتم تحويل الأموال إلى أوكرانيا قبل الشتاء، بحسب "ديلي ميل".
أبراموفيتش هو صاحب نادي تشيلسي الإنجليزي منذ صيف 2003. في أوائل مارس/آذار 2022، أعلن رجل أعمال روسي أنه طرح النادي للبيع بسبب العقوبات بسبب الأحداث في أوكرانيا. تم إغلاق صفقة نقل تشيلسي إلى الأمريكي تود بويلي رسميًا في نهاية مايو/أيار. تحت قيادة أبراموفيتش، أصبح النادي اللندني بطل إنجلترا خمس مرات، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات وفاز بكأس الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرتين لكل منهما.
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
رسميا... تشيلسي يعلن انتقال ملكية النادي من أبراموفيتش إلى مالك جديد
7 مايو 2022, 08:30 GMT
وكان قد أعلن نادي تشيلسي، في وقت سابق، عن انتقال ملكية النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى مالك جديد.
وقال تشيلسي في بيان رسمي: "يؤكد النادي اتفاقه على شروط انتقال الملكية إلى مجموعة جديدة، بقيادة تود بيلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيرج ويس".
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