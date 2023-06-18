https://sputnikarabic.ae/20230618/أمين-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-يستقبل-وفد-حركة-الجهاد-الإسلامي-الفلسطينية-1078241318.html
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل وفد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل وفد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية
استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، في العاصمة الإيرانية طهران، وفد من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية برئاسة الأمين العام... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T20:32+0000
2023-06-18T20:32+0000
2023-06-18T20:32+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطاع غزة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003698_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_9f843a78f5b36703f032371f43f859e6.jpg
غزة - سبوتنيك. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، إن "النخالة "شكر للدكتور أحمديان، دعم إيران للشعب الفلسطيني وشرح له آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وما جرى في معركة "ثأر الأحرار" والتطورات في الضفة الغربية".وأضاف بيان الجهاد الإسلامي أن الدكتور أحمديان أكد وقوف بلاده "صفا واحدا خلف نضال وجهاد الشعب الفلسطيني باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية والمقدسة للأمة". من جانبه، أوضح أحمديان أن "القضية الفلسطينية على رأس سلم الأولويات للجمهورية الإيرانية وأنها تتقدم على مواضيع كبيرة نظراً لقداستها وأهميتها بالنسبة للعالم الإسلامي". وشدد أحمديان على دور حركة الجهاد الفاعل في "المقاومة والنضال في غزة والضفة"، مؤكدا ريادة الحركة في الضفة، ومتمنيًا أن "تتطور الحالة إلى الأمام والمحافظة على هذا الإنجاز"، مشيرا إلى أنه "من خلال الدعم المتواصل والسير إلى الأمام وتراجع الكيان سنحقق انتصارات كبيرة". كما أكد أهمية الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية ووحدة الشعب الفلسطيني. وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد استقبل وفدا من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية برئاسة أمينها العام زياد النخالة، الأربعاء الماضي، حيث أشاد بالقوة المتزايدة للتنظيمات الفلسطينية المناوئة لإسرائيل، ولا سيما حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وقال خامنئي، خلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء: "العدو الصهيوني يعيش حالة انفعالية، ويجد نفسه في وضعية رد الفعل، وهذه الظروف تظهر أن فصائل المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي عرفت مسار المواجهة بشكل صحيح، وتتقدم في هذا الاتجاه".وأضاف خامنئي "لقد وجدت حركة الجهاد الإسلامي وجماعات المقاومة الفلسطينية الأخرى المفتاح الرئيسي لمحاربة الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن حركة الجهاد الإسلامي قد "خاضت في معركة غزة الأخيرة [في أيار/مايو الماضي] امتحانًا جيدًا". وفي 13 مايو/ أيار الماضي، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، رعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل. وشنت إسرائيل، فجر الثلاثاء 9 مايو/ أيار، عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية بعدها، بإطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد. وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20220808/إيران-تم-إقرار-الهدنة-بين-الجهاد-الإسلامي-وإسرائيل-لأن-الصهاينة-لا-يفهمون-إلا-لغة-القوة-1066167158.html
https://sputnikarabic.ae/20210929/الجهاد-الإسلامي-الفلسطينية-ترد-على-مزاعم-دفاعها-عن-إيران-1050290130.html
https://sputnikarabic.ae/20190101/إيران-غزة-فلسطين-الجهاد-الإسلامي-1037947813.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003698_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f8d1d9fcfde1d8631f71d076bbc3c4cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل وفد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية
تابعنا عبر
استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، في العاصمة الإيرانية طهران، وفد من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة.
غزة - سبوتنيك
. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، إن "النخالة "شكر للدكتور أحمديان، دعم إيران للشعب الفلسطيني وشرح له آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وما جرى في معركة "ثأر الأحرار" والتطورات في الضفة الغربية".
وأضاف بيان الجهاد الإسلامي أن الدكتور أحمديان أكد وقوف بلاده "صفا واحدا خلف نضال وجهاد الشعب الفلسطيني باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية والمقدسة للأمة".
من جانبه، أوضح أحمديان أن "القضية الفلسطينية على رأس سلم الأولويات للجمهورية الإيرانية وأنها تتقدم على مواضيع كبيرة نظراً لقداستها وأهميتها بالنسبة للعالم الإسلامي".
وشدد أحمديان على دور حركة الجهاد الفاعل في "المقاومة والنضال في غزة والضفة"، مؤكدا ريادة الحركة في الضفة، ومتمنيًا أن "تتطور الحالة إلى الأمام والمحافظة على هذا الإنجاز"، مشيرا إلى أنه "من خلال الدعم المتواصل والسير إلى الأمام وتراجع الكيان سنحقق انتصارات كبيرة". كما أكد أهمية الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية ووحدة الشعب الفلسطيني.
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد استقبل وفدا من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية برئاسة أمينها العام زياد النخالة، الأربعاء الماضي، حيث أشاد بالقوة المتزايدة للتنظيمات الفلسطينية المناوئة لإسرائيل، ولا سيما حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
29 سبتمبر 2021, 14:03 GMT
وقال خامنئي، خلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية
زياد النخالة والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء: "العدو الصهيوني يعيش حالة انفعالية، ويجد نفسه في وضعية رد الفعل، وهذه الظروف تظهر أن فصائل المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي عرفت مسار المواجهة بشكل صحيح، وتتقدم في هذا الاتجاه".
وأضاف خامنئي "لقد وجدت حركة الجهاد الإسلامي وجماعات المقاومة الفلسطينية الأخرى المفتاح الرئيسي لمحاربة الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن حركة الجهاد الإسلامي قد "خاضت في معركة غزة الأخيرة [في أيار/مايو الماضي] امتحانًا جيدًا".
وفي 13 مايو/ أيار الماضي، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، رعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل.
وشنت إسرائيل، فجر الثلاثاء 9 مايو/ أيار، عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية بعدها، بإطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.