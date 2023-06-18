https://sputnikarabic.ae/20230618/اندلاع-حريق-على-متن-عبارة-تحمل-نحو-120-شخصا-في-الفلبين-فيديو-1078230412.html
اندلاع حريق على متن عبارة تحمل نحو 120 شخصا في الفلبين... فيديو
اندلاع حريق على متن عبارة تحمل نحو 120 شخصا في الفلبين... فيديو
أعلن خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، أن عناصره تتعامل مع حريق اندلع على متن عبّارة تحمل نحو 120 شخصا قبالة مدينة بانغلاو الفلبينية. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T06:33+0000
2023-06-18T06:33+0000
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وقال خفر السواحل الفلبيني في بيان، إنه "يقوم بعمليات مكافحة للحرائق والإنقاذ استجابة لحادث بحري على متن سفينة لنقل الركاب اشتعلت بها النيران".وأوضح أن الحادث وقع، صباح اليوم، قبالة سواحل بانغلاو في مقاطعة بوهول.وأشار خفر السواحل الفلبيني إلى وجود نحو 120 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن العبارة عقب اندلاع الحريق.ولم يصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم وما إذا كان هناك ضحايا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اندلاع حريق على متن عبارة تحمل نحو 120 شخصا في الفلبين... فيديو
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أعلن خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، أن عناصره تتعامل مع حريق اندلع على متن عبّارة تحمل نحو 120 شخصا قبالة مدينة بانغلاو الفلبينية.
وقال خفر السواحل الفلبيني في بيان، إنه "يقوم بعمليات مكافحة للحرائق والإنقاذ استجابة لحادث بحري على متن سفينة لنقل الركاب
اشتعلت بها النيران".
وأوضح أن الحادث وقع، صباح اليوم، قبالة سواحل بانغلاو في مقاطعة بوهول.
وأشار خفر السواحل الفلبيني إلى وجود نحو 120 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن العبارة عقب اندلاع الحريق
.
ولم يصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم وما إذا كان هناك ضحايا.