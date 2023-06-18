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اندلاع حريق على متن عبارة تحمل نحو 120 شخصا في الفلبين... فيديو
اندلاع حريق على متن عبارة تحمل نحو 120 شخصا في الفلبين... فيديو
أعلن خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، أن عناصره تتعامل مع حريق اندلع على متن عبّارة تحمل نحو 120 شخصا قبالة مدينة بانغلاو الفلبينية. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T06:33+0000
2023-06-18T06:33+0000
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وقال خفر السواحل الفلبيني في بيان، إنه "يقوم بعمليات مكافحة للحرائق والإنقاذ استجابة لحادث بحري على متن سفينة لنقل الركاب اشتعلت بها النيران".وأوضح أن الحادث وقع، صباح اليوم، قبالة سواحل بانغلاو في مقاطعة بوهول.وأشار خفر السواحل الفلبيني إلى وجود نحو 120 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن العبارة عقب اندلاع الحريق.ولم يصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم وما إذا كان هناك ضحايا.
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الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اندلاع حريق على متن عبارة تحمل نحو 120 شخصا في الفلبين... فيديو

06:33 GMT 18.06.2023
© AFP 2023 / Duff Hughesتصاعد ألسنة اللهب والدخان في الهواء بعد اندلاع حريق في ملجأ إعصار أبردين في هونغ كونغ في وقت مبكر من يوم 27 يونيو 2021، حيث اجتاح الحريق أكثر من 12 سفينة، يستخدم العديد منها كمساكن بدوام كامل من قبل السكان المحليين والمغتربين، مع إرسال شخص واحد الى المستشفى.
تصاعد ألسنة اللهب والدخان في الهواء بعد اندلاع حريق في ملجأ إعصار أبردين في هونغ كونغ في وقت مبكر من يوم 27 يونيو 2021، حيث اجتاح الحريق أكثر من 12 سفينة، يستخدم العديد منها كمساكن بدوام كامل من قبل السكان المحليين والمغتربين، مع إرسال شخص واحد الى المستشفى. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / Duff Hughes
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أعلن خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، أن عناصره تتعامل مع حريق اندلع على متن عبّارة تحمل نحو 120 شخصا قبالة مدينة بانغلاو الفلبينية.
وقال خفر السواحل الفلبيني في بيان، إنه "يقوم بعمليات مكافحة للحرائق والإنقاذ استجابة لحادث بحري على متن سفينة لنقل الركاب اشتعلت بها النيران".
وأوضح أن الحادث وقع، صباح اليوم، قبالة سواحل بانغلاو في مقاطعة بوهول.
وأشار خفر السواحل الفلبيني إلى وجود نحو 120 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن العبارة عقب اندلاع الحريق.
ولم يصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم وما إذا كان هناك ضحايا.
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