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https://sputnikarabic.ae/20230618/عاصفة-رعدية-تخلف-فيضانا-هائلا-جنوبي-روسيا-فيديو-1078239876.html
عاصفة رعدية تخلف فيضانا هائلا جنوبي روسيا... فيديو
عاصفة رعدية تخلف فيضانا هائلا جنوبي روسيا... فيديو
أعادت فيضانات تشهدها جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية إلى الأذهان فيضانات مقاطعة خيرسون رغم اختلاف المسببات. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T18:46+0000
2023-06-18T18:46+0000
روسيا
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إذ شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو من عاصمة الجمهورية فلاديكافكاز، حيث أدت عاصفة رعدية مصحوبة برياح شديدة وبَرَد إلى تدفق المياه في المرافق العامة فيما يشبه الطوفان.وتعمل خدمات الطوارئ في أوسيتيا الشمالية على كبح عواقب العاصفة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن والبلدات في الجمهورية.
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روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

عاصفة رعدية تخلف فيضانا هائلا جنوبي روسيا... فيديو

18:46 GMT 18.06.2023
© Sputnik . Dmitriy Makeevتداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مدينة نوفايا كاخوفكا
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مدينة نوفايا كاخوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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أعادت فيضانات تشهدها جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية إلى الأذهان فيضانات مقاطعة خيرسون رغم اختلاف المسببات.
إذ شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو من عاصمة الجمهورية فلاديكافكاز، حيث أدت عاصفة رعدية مصحوبة برياح شديدة وبَرَد إلى تدفق المياه في المرافق العامة فيما يشبه الطوفان.
وتعمل خدمات الطوارئ في أوسيتيا الشمالية على كبح عواقب العاصفة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن والبلدات في الجمهورية.
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