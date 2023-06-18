https://sputnikarabic.ae/20230618/عاصفة-رعدية-تخلف-فيضانا-هائلا-جنوبي-روسيا-فيديو-1078239876.html
عاصفة رعدية تخلف فيضانا هائلا جنوبي روسيا... فيديو
عاصفة رعدية تخلف فيضانا هائلا جنوبي روسيا... فيديو
أعادت فيضانات تشهدها جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية إلى الأذهان فيضانات مقاطعة خيرسون رغم اختلاف المسببات. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T18:46+0000
2023-06-18T18:46+0000
2023-06-18T18:46+0000
روسيا
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077841453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87173bb51b876fd8af0f2515291c4860.jpg
إذ شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو من عاصمة الجمهورية فلاديكافكاز، حيث أدت عاصفة رعدية مصحوبة برياح شديدة وبَرَد إلى تدفق المياه في المرافق العامة فيما يشبه الطوفان.وتعمل خدمات الطوارئ في أوسيتيا الشمالية على كبح عواقب العاصفة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن والبلدات في الجمهورية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077841453_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0417828a598a61fb6aabb03e312cb9b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
عاصفة رعدية تخلف فيضانا هائلا جنوبي روسيا... فيديو
تابعنا عبر
أعادت فيضانات تشهدها جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية إلى الأذهان فيضانات مقاطعة خيرسون رغم اختلاف المسببات.
إذ شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو من عاصمة الجمهورية فلاديكافكاز، حيث أدت عاصفة رعدية مصحوبة برياح شديدة وبَرَد إلى تدفق المياه في المرافق العامة فيما يشبه الطوفان.
وتعمل خدمات الطوارئ
في أوسيتيا الشمالية على كبح عواقب العاصفة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن والبلدات في الجمهورية.