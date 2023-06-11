https://sputnikarabic.ae/20230611/إجلاء-أكثر-من-7-آلاف-شخص-من-الأراضي-التي-غمرتها-الفيضانات-في-مقاطعة-خيرسون-1078014740.html

إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من الأراضي التي غمرتها الفيضانات في مقاطعة خيرسون

إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من الأراضي التي غمرتها الفيضانات في مقاطعة خيرسون

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه تم إجلاء أكثر من 7000 شخص من المناطق التي غمرتها المياه في المقاطعة بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد... 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T22:54+0000

2023-06-11T22:54+0000

2023-06-11T23:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عملية إجلاء

مراكز إيواء

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موسكو - سبوتنيك. وكتب سالدو على قناته على تطبيق "تلغرام": "بحلول نهاية 11 (يونيو/حزيران)، منذ بداية عملية الإنقاذ، تم إجلاء 7.1 ألف شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات، من بينهم 410 أطفال و95 شخصاً من ذوي الأشخاص محدودي الحركة. وتم نقل 150 شخصًاً في يوم واحد. نُقل 80 شخصًا إلى المستشفى في أفضل المؤسسات الطبية في المقاطعة. وجرى توزيع 1.7 ألف شخص على مراكز إيواء مؤقتة".وأشار القائم بأعمال رئيس المقاطعة أيضًا إلى استمرار توصيل المواد الغذائية ومياه الشرب المعبأة والضروريات اللازمة إلى السكان، مؤكداً أن تطهير المنطقة قد بدأ، واعتبارًا من 12 يونيو، سيبدأ تطعيم سكان منطقتي غولوبريستانسكي وسكادوفسكي.في ليلة 6 يونيو/ حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكنتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، دون أن يتأثر السد نفسه.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الحادث أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

https://sputnikarabic.ae/20230611/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-كان-في-الموقع-الذي-تعرض-لهجوم-صاروخي-في-خيرسون-1078013022.html

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روسيا, عملية إجلاء, مراكز إيواء