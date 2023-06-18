https://sputnikarabic.ae/20230618/مالك-عقار-لقاء-البرهان-وحميدتي-المقترح-سيناقش-إيقاف-الحرب-في-السودان-والعملية-الإنسانية-والسياسية-1078239316.html

مالك عقار: لقاء البرهان وحميدتي المقترح سيناقش إيقاف الحرب في السودان والعملية الإنسانية والسياسية

مالك عقار: لقاء البرهان وحميدتي المقترح سيناقش إيقاف الحرب في السودان والعملية الإنسانية والسياسية

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مساء اليوم الأحد، إن ما ينقص تنفيذ الهدنة في السودان هو وضع الآليات المناسبة. 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T18:27+0000

2023-06-18T18:27+0000

2023-06-18T18:27+0000

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وأوضح عقار، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن "أي مبادرة لحل الأزمة يجب أن تحترم سيادة الدولة السودانية"، مؤكدا رفض بلاده أي مبادرة تتحدث عن التدخل العسكري الأجنبي في السودان.وأكد أن لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) المقترح سيناقش إيقاف الحرب والعملية الإنسانية والسياسية، مرحبا بمساهمة مصر في معالجة الأزمة السودانية.وعبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن أمله في أن يسفر مؤتمر جنيف عن تطورات إيجابية بشأن الأوضاع الإنسانية في السودان، مناشدا الحركات المسلحة العمل على إنهاء الحرب والحفاظ على الدولة السودانية.وكانت قمة رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، كلفت الخميس الماضي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باستضافة لقاء مباشر بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، نقلا عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير ملس آلم، قوله إن "قمة رؤساء دول إيغاد اقترحت خلال قمتها في جيبوتي مبادرة لحل الأزمة السودانية، تتضمن ترتيب لقاء في غضون أسبوعين بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وجها لوجه في أديس أبابا".وأضاف آلم أن الهيئة أقرت بأن تكون أديس أبابا حاضنة لجهود السلام في السودان خلال 10 أيام، ووضع خارطة طريق تنجي السودان من "حرب أهلية، ورشحت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ليكون راعٍ للمفاوضات".وأوضح أن "إيغاد" اختارت آبي أحمد، لأداء دور الوساطة لنجاح بلاده في ذلك في عام 2019، وتوفيقه بين المكون العسكري والمدني آنذاك.وأكد آلم أن "اللقاء المقترح بين البرهان وحميدتي سيركز على وقف إطلاق النار، وبحث فتح ممرات إنسانية"، مشيرًا أن لدى "إيغاد" الآليات اللازمة لجعل الأطراف السودانية تجتمع على طاولة المفاوضات، وسنسعى إلى ذلك".وكانت وزير الخارجية الكيني، ألفريد موتوا، كشف في وقت سابق، أن "الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، تجهز لعقد لقاء مباشر بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال 10 أيام".وقال موتوا، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إن "العالم يراقب القائدين البرهان وحميدتي وسيحاسبان إذا امتنعا عن الحوار"، مشيرًا إلى "وجود 4 دول بقيادة كينيا، تعمل من أجل التوصل إلى السلام في السودان".وشدد وزير الخارجية الكيني على أن "الحل في السودان سيبقى أفريقيا، حيث أننا لسنا في السبعينات أو الثمانينات لنسمح بالنزاعات المسلحة"، مؤكدًا أن "السودان ليس مقتصرا على الجنرالين، فهناك قوى أخرى".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

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