https://sputnikarabic.ae/20230617/طرفا-الصراع-في-السودان-يتفقان-على-هدنة-جديدة-تبدأ-غدا-1078224957.html
طرفا الصراع في السودان يتفقان على هدنة جديدة تبدأ غدا
طرفا الصراع في السودان يتفقان على هدنة جديدة تبدأ غدا
اتفق طرفا الصراع الدامي في السودان، على إيقاف إطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الغد، الأحد، وفقا لبيان سعودي أمريكي مشترك. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T19:32+0000
2023-06-17T19:32+0000
2023-06-17T19:39+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في البيان "تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 - 21 يونيو) الساعة (6) صباحاً بتوقيت الخرطوم".وأضاف البيان "اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة و إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، يوم الخميس، أن أديس أبابا سوف تستضيف اجتماعًا يضم 4 دول أفريقية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة الحل السلمي للصراع في السودان.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية، السفير ملس ألم، في مؤتمر صحفي، إن "اللجنة الرباعية التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والمكونة من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا، ستجتمع في أديس أبابا قريباً لمناقشة الحل السلمي للصراع في السودان".
https://sputnikarabic.ae/20230617/مالك-عقار-يصف-وضع-السودان-بــالكارثي-ويقول-إن-هناك-أطماع-خارجية-في-ثروات-البلاد-1078212943.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
طرفا الصراع في السودان يتفقان على هدنة جديدة تبدأ غدا
19:32 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 19:39 GMT 17.06.2023) تابعنا عبر
اتفق طرفا الصراع الدامي في السودان، على إيقاف إطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الغد، الأحد، وفقا لبيان سعودي أمريكي مشترك.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في البيان "تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 - 21 يونيو) الساعة (6) صباحاً بتوقيت الخرطوم".
وأضاف البيان "اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات
والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة و إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".
ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، يوم الخميس، أن أديس أبابا سوف تستضيف اجتماعًا يضم 4 دول أفريقية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة الحل السلمي للصراع في السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية، السفير ملس ألم، في مؤتمر صحفي، إن "اللجنة الرباعية التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والمكونة من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا، ستجتمع في أديس أبابا قريباً لمناقشة الحل السلمي للصراع في السودان".