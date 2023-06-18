مصرع 11 شخصا وفقدان 20 آخرين إثر إعصار في البرازيل... فيديو
06:17 GMT 18.06.2023 (تم التحديث: 06:32 GMT 18.06.2023)
© AFP 2023 / Mark Ralston / إعصار "هارفي" يضرب ولاية تكساس الولايات المتحدة، 25 أغسطس/ آب 2017
© AFP 2023 / Mark Ralston /
أعلنت السلطات في البرازيل أن11 شخصا لقوا مصرعهم، فيما اعتبر 20 آخرون في عداد المفقودين بسبب إعصار ضرب أقصى جنوب البلاد.
وذكرت السلطات في ولاية ريو غراند دو سول جنوبي البرازيل في بيان، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار المنطقة خلال اليومين الماضيين.
Em Rolante no Vale do Paranhana, Rio Grande do Sul (RS)— MBL - Rio Grande do Sul (@mblivrers) June 16, 2023
O Rio dos Sinos subiu tanto que está invadindo residências e arrastando móveis pela correnteza abaixo. pic.twitter.com/jmmvuR3BTZ
وأضاف البيان أن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، لافتةً إلى أن طائرات هليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثًا عن 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.
Rio Grande do Sul, Brasil— Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) June 16, 2023
Un ciclón tropical en el Atlántico Sur está dejando fuertes lluvias en la costa norte de Rio Grande do Sul. Imágenes del Morro do Chapéu, en Três Forquilhas.
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وأوضح أن السلطات نفذت 2400 عملية إنقاذ في اليومين الماضيين.
ووفقا للحكومة المحلية، لجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء بداخلها.
Meu Rio Grande do Sul 😞😢 pic.twitter.com/7WV2Bmnbn3— Maria P (@damadanoite14) June 16, 2023
كما حذرت السلطات المواطنين من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق.
يشار إلى أن الفيضانات التي تؤدي إلى سقوط قتلى شائعة في البرازيل وتتسبب في حدوث دمار على نطاق واسع.