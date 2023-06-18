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https://sputnikarabic.ae/20230618/مصرع-11-شخصا-وفقدان-20-آخرين-إثر-إعصار-في-البرازيل-فيديو-1078230040.html
مصرع 11 شخصا وفقدان 20 آخرين إثر إعصار في البرازيل... فيديو
مصرع 11 شخصا وفقدان 20 آخرين إثر إعصار في البرازيل... فيديو
أعلنت السلطات في البرازيل أن11 شخصا لقوا مصرعهم، فيما اعتبر 20 آخرون في عداد المفقودين بسبب إعصار ضرب أقصى جنوب البلاد. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T06:17+0000
2023-06-18T06:32+0000
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وذكرت السلطات في ولاية ريو غراند دو سول جنوبي البرازيل في بيان، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار المنطقة خلال اليومين الماضيين.وأضاف البيان أن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، لافتةً إلى أن طائرات هليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثًا عن 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.وأوضح أن السلطات نفذت 2400 عملية إنقاذ في اليومين الماضيين.ووفقا للحكومة المحلية، لجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء بداخلها.كما حذرت السلطات المواطنين من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق.يشار إلى أن الفيضانات التي تؤدي إلى سقوط قتلى شائعة في البرازيل وتتسبب في حدوث دمار على نطاق واسع.
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أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مصرع 11 شخصا وفقدان 20 آخرين إثر إعصار في البرازيل... فيديو

06:17 GMT 18.06.2023 (تم التحديث: 06:32 GMT 18.06.2023)
© AFP 2023 / Mark Ralston / إعصار "هارفي" يضرب ولاية تكساس الولايات المتحدة، 25 أغسطس/ آب 2017
إعصار هارفي يضرب ولاية تكساس الولايات المتحدة، 25 أغسطس/ آب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / Mark Ralston /
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أعلنت السلطات في البرازيل أن11 شخصا لقوا مصرعهم، فيما اعتبر 20 آخرون في عداد المفقودين بسبب إعصار ضرب أقصى جنوب البلاد.
وذكرت السلطات في ولاية ريو غراند دو سول جنوبي البرازيل في بيان، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار المنطقة خلال اليومين الماضيين.
وأضاف البيان أن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، لافتةً إلى أن طائرات هليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثًا عن 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.
وأوضح أن السلطات نفذت 2400 عملية إنقاذ في اليومين الماضيين.
ووفقا للحكومة المحلية، لجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء بداخلها.
كما حذرت السلطات المواطنين من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق.
يشار إلى أن الفيضانات التي تؤدي إلى سقوط قتلى شائعة في البرازيل وتتسبب في حدوث دمار على نطاق واسع.
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