https://sputnikarabic.ae/20230619/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-سقوط-إصابات-بين-قواته-أثناء-اشتباكات-مع-مسلحين-فلسطينيين-في-جنين-1078243520.html
الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين
الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T07:10+0000
2023-06-19T07:10+0000
2023-06-19T07:14+0000
العالم
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من صباح اليوم، عمل جنود من الشرطة العسكرية في دائرة الرقابة الداخلية والقوات الخاصة على اعتقال مطلوبين في مدينة جنين".وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه جرى تبادل إطلاق النار بشكل مكثف بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، حيث تعرضت القوات الإسرائيلية لهجوم بعبوات ناسفة، ما دفعها للاستعانة بمروحية تابعة لسلاح الجو قامت بقصف منطقة في جنين، للمساعدة في إخلاء الجرحى الإسرائيليين.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "أثناء مغادرة القوات أصيبت عربة عسكرية بقنبلة وأصيبت بأضرار. فيما لا يزال تبادل إطلاق النيران مستمرا".
https://sputnikarabic.ae/20230619/الصحة-مقتل-3-فلسطينيين-وإصابة-29-آخرين-في-اشتباكات-مع-القوات-الإسرائيلية-في-جنين-1078243397.html
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العالم
الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين
07:10 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 07:14 GMT 19.06.2023) تابعنا عبر
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من صباح اليوم، عمل جنود من الشرطة العسكرية في دائرة الرقابة الداخلية والقوات الخاصة على اعتقال مطلوبين في مدينة جنين".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه جرى تبادل إطلاق النار بشكل مكثف بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، حيث تعرضت القوات الإسرائيلية لهجوم بعبوات ناسفة، ما دفعها للاستعانة بمروحية تابعة لسلاح الجو قامت بقصف منطقة في جنين، للمساعدة في إخلاء الجرحى الإسرائيليين.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "أثناء مغادرة القوات أصيبت عربة عسكرية بقنبلة وأصيبت بأضرار. فيما لا يزال تبادل إطلاق النيران مستمرا".