https://sputnikarabic.ae/20230619/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-سقوط-إصابات-بين-قواته-أثناء-اشتباكات-مع-مسلحين-فلسطينيين-في-جنين-1078243520.html

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين. 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T07:10+0000

2023-06-19T07:10+0000

2023-06-19T07:14+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101356/26/1013562612_0:106:2126:1302_1920x0_80_0_0_520a2e729a6b668c2db471a3b77dac56.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من صباح اليوم، عمل جنود من الشرطة العسكرية في دائرة الرقابة الداخلية والقوات الخاصة على اعتقال مطلوبين في مدينة جنين".وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه جرى تبادل إطلاق النار بشكل مكثف بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، حيث تعرضت القوات الإسرائيلية لهجوم بعبوات ناسفة، ما دفعها للاستعانة بمروحية تابعة لسلاح الجو قامت بقصف منطقة في جنين، للمساعدة في إخلاء الجرحى الإسرائيليين.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "أثناء مغادرة القوات أصيبت عربة عسكرية بقنبلة وأصيبت بأضرار. فيما لا يزال تبادل إطلاق النيران مستمرا".

https://sputnikarabic.ae/20230619/الصحة-مقتل-3-فلسطينيين-وإصابة-29-آخرين-في-اشتباكات-مع-القوات-الإسرائيلية-في-جنين-1078243397.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم