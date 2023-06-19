عربي
https://sputnikarabic.ae/20230619/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-سقوط-إصابات-بين-قواته-أثناء-اشتباكات-مع-مسلحين-فلسطينيين-في-جنين-1078243520.html
الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين
الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T07:10+0000
2023-06-19T07:14+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101356/26/1013562612_0:106:2126:1302_1920x0_80_0_0_520a2e729a6b668c2db471a3b77dac56.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من صباح اليوم، عمل جنود من الشرطة العسكرية في دائرة الرقابة الداخلية والقوات الخاصة على اعتقال مطلوبين في مدينة جنين".وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه جرى تبادل إطلاق النار بشكل مكثف بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، حيث تعرضت القوات الإسرائيلية لهجوم بعبوات ناسفة، ما دفعها للاستعانة بمروحية تابعة لسلاح الجو قامت بقصف منطقة في جنين، للمساعدة في إخلاء الجرحى الإسرائيليين.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "أثناء مغادرة القوات أصيبت عربة عسكرية بقنبلة وأصيبت بأضرار. فيما لا يزال تبادل إطلاق النيران مستمرا".
https://sputnikarabic.ae/20230619/الصحة-مقتل-3-فلسطينيين-وإصابة-29-آخرين-في-اشتباكات-مع-القوات-الإسرائيلية-في-جنين-1078243397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101356/26/1013562612_125:0:2002:1408_1920x0_80_0_0_a280382d44835fb7eaf53729c688abdc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين

07:10 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 07:14 GMT 19.06.2023)
© Sputnik/Israel Defense Forcesالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Sputnik/Israel Defense Forces
تابعنا عبرTelegram
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من صباح اليوم، عمل جنود من الشرطة العسكرية في دائرة الرقابة الداخلية والقوات الخاصة على اعتقال مطلوبين في مدينة جنين".
آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى جنين الثلاثة والحداد يعم المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
الصحة: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنين
07:00 GMT
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه جرى تبادل إطلاق النار بشكل مكثف بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، حيث تعرضت القوات الإسرائيلية لهجوم بعبوات ناسفة، ما دفعها للاستعانة بمروحية تابعة لسلاح الجو قامت بقصف منطقة في جنين، للمساعدة في إخلاء الجرحى الإسرائيليين.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "أثناء مغادرة القوات أصيبت عربة عسكرية بقنبلة وأصيبت بأضرار. فيما لا يزال تبادل إطلاق النيران مستمرا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMTدبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع17 يونيو, 09:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала