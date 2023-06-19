https://sputnikarabic.ae/20230619/غوتيريش-الوضع-في-السودان-مقلق-للغاية-والهجمات-على-المدنيين-ترقى-إلى-جرائم-ضد-الإنسانية-1078266450.html

غوتيريش: الوضع في السودان مقلق للغاية والهجمات على المدنيين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

غوتيريش: الوضع في السودان مقلق للغاية والهجمات على المدنيين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، الوضع في السودان بـ"المقلق للغاية". 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T13:47+0000

2023-06-19T13:47+0000

2023-06-19T13:47+0000

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وقال غوتيريش، في مؤتمر دعم السودان بجنيف، إن "الهجمات على المدنيين في السودان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا أن "السودان يغرق في القتل والدمار بسرعة غير مسبوقة".وكشف أن "هناك مناطق كثيرة ليس لديها إمدادات ماء أو كهرباء"، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في السودان.وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن "يتوقف العنف ضد عمال الإغاثة في السودان ومهاجمة البنية التحتية المدنية والإمدادات الإنسانية".وأعلن بيان سعودي أمريكي مشترك، أول أمس السبت، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد اتفقوا على وقف لإطلاق النار في أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 18 يونيو/ حزيران بتوقيت الخرطوم.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230619/مالك-عقار-دارفور-معزولة-عن-السودان-والوضع-هناك-كارثي-والهدنة-تفتقر-لآليات-التنفيذ-1078242564.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي