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https://sputnikarabic.ae/20230619/قمر-صناعي-إيراني-يسجل-صورا-دقيقة-للمسجد-النبوي-والبقيع-من-الفضاء-فيديو--1078264375.html
قمر صناعي إيراني يسجل صورا دقيقة للمسجد النبوي و"البقيع" من الفضاء... فيديو
قمر صناعي إيراني يسجل صورا دقيقة للمسجد النبوي و"البقيع" من الفضاء... فيديو
سجل القمر الصناعي الإيراني "خيام" مشاهد دقيقة من الفضاء ظهر فيها المسجد النبوي في المدينة المنورة، خلال موسم الحج. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T12:40+0000
2023-06-19T12:40+0000
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ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، المشاهد في صفحتها على "تويتر"، مع تعليق جاء فيه أن "وكالة الفضاء الإيرانية نشرت صورا من المسجد النبوي ومقبرة البقيع في المدينة المنورة التقطها قمر "خيام" الصناعي الإيراني أخيرا، على بُعد 500 كيلومتر من الأرض".وتُظهر المشاهد تفاصيل دقيقة جدا للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي، وقام القمر بتقريب بعض النقاط لتوضيحها فوق المسجد.
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نادي الفيديو, منوعات, السعودية
نادي الفيديو, منوعات, السعودية

قمر صناعي إيراني يسجل صورا دقيقة للمسجد النبوي و"البقيع" من الفضاء... فيديو

12:40 GMT 19.06.2023
© AP Photo / STRالمسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية
المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / STR
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سجل القمر الصناعي الإيراني "خيام" مشاهد دقيقة من الفضاء ظهر فيها المسجد النبوي في المدينة المنورة، خلال موسم الحج.
ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، المشاهد في صفحتها على "تويتر"، مع تعليق جاء فيه أن "وكالة الفضاء الإيرانية نشرت صورا من المسجد النبوي ومقبرة البقيع في المدينة المنورة التقطها قمر "خيام" الصناعي الإيراني أخيرا، على بُعد 500 كيلومتر من الأرض".
وتُظهر المشاهد تفاصيل دقيقة جدا للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي، وقام القمر بتقريب بعض النقاط لتوضيحها فوق المسجد.
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