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https://sputnikarabic.ae/20230619/لحظة-تحطم-مروحية-عسكرية-أردنية-والكشف-عن-مصير-طاقمها-فيديو-1078267138.html
لحظة تحطم مروحية عسكرية أردنية والكشف عن مصير طاقمها... فيديو
لحظة تحطم مروحية عسكرية أردنية والكشف عن مصير طاقمها... فيديو
انتشر مقطع فيديو يوثق سقوط طائرة مروحية في منطقة خالية من السكان في حوض البقعة في قرية رجا في أبونصير الأردنية. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T13:56+0000
2023-06-19T14:35+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وأعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع "كوبرا" تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات بين المدنيين، حسبما ذكره موقع تلفزيون "المملكة".وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المواطنين بعدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن

لحظة تحطم مروحية عسكرية أردنية والكشف عن مصير طاقمها... فيديو

13:56 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 14:35 GMT 19.06.2023)
© YouTube.comمروحية عسكرية من طراز "إم آي 171"
مروحية عسكرية من طراز إم آي 171 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© YouTube.com
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انتشر مقطع فيديو يوثق سقوط طائرة مروحية في منطقة خالية من السكان في حوض البقعة في قرية رجا في أبونصير الأردنية.
وأعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع "كوبرا" تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات بين المدنيين، حسبما ذكره موقع تلفزيون "المملكة".

وبيّن المصدر أنه نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المواطنين بعدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.
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