https://sputnikarabic.ae/20230619/ليبرمان-يدعو-لاستئناف-سياسة-الاغتيالات-الإسرائيلية-في-غزة-1078263654.html

ليبرمان يدعو لاستئناف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في غزة

ليبرمان يدعو لاستئناف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في غزة

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، جيش بلاده إلى استئناف سياسة الاغتيالات ضد قادة الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وشن عملية عسكرية... 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T12:01+0000

2023-06-19T12:01+0000

2023-06-19T12:01+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار قطاع غزة

أخبار الضفة الغربية

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101373/30/1013733067_0:282:2639:1766_1920x0_80_0_0_a0bf118f71040e3094e1a84c53dfcdb0.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ليبرمان، والذي عمل وزيرا للدفاع بين عامي 2016- 2018، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا" في الكنيست (البرلمان)، تعليقا على الأحداث الأخيرة في جنين شمالي الضفة.ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن ليبرمان قوله: "يجب أن نعود للاغتيالات المركزة الموجهة لقادة حماس في غزة".وأضاف: "لا يمكن أن يضرموا (يقصد قادة حماس) النيران في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ثم يحصلون على حصانة في غزة".ودعا ليبرمان الجيش الإسرائيلي إلى "شن عملية عسكرية عميقة وواسعة النطاق في الضفة الغربية".وخلال الساعات الأخيرة الماضية، تعالت الدعوات الإسرائيلية المطالبة بشن عملية عسكرية في الضفة الغربية.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تغريدة على "تويتر": "آن الأوان لشن عملية واسعة للقضاء على أوكار الإرهاب في شمال السامرة، واستعادة الردع والأمن في المنطقة، بدلا من عمليات الملاقيط"، في إشارة لعمليات عسكرية إسرائيلية محدودة داخل الضفة لاعتقال مطلوبين فلسطينيين، والتي تتخللها عادة عمليات اغتيال ومواجهات مسلحة.وتابع سموتريتش: "لقد حان الوقت لإدخال القوات الجوية وقوات المدرعات (إلى الضفة الغربية) وحماية أرواح محاربينا".وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدته، إنه سيطالب "بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت)، لمناقشة شن عملية عسكرية شمالي الضفة.وتأتي تلك الدعوات، بعد تعرض قوة إسرائيلية لكمين بعبوات ناسفة في جنين، ما أسفر عن إصابة 7 جنود وتفجير وإعطاب عدد من العربات الإسرائيلية، الأمر الذي استدعى تدخلا جويا لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية.وأطلقت مروحيات حربية إسرائيلية صواريخ تجاه أهداف في جنين، بهدف إبعاد المسلحين الفلسطينيين للتمكن من إجلاء الجنود المصابين، فيما رد فلسطينيون بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات تجاه تلك المروحيات.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 3 قتلى و29 مصابًا.وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة لطفل، و12 إصابة في مستشفى جنين الحكومي، إلى جانب إصابة خطيرة في مستشفى الرازي، وحالتي وفاة و16 إصابة في مستشفى ابن سينا.وأضافت، وفقا لما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية: "كما أصيب 28 مواطنا بالرصاص، بينهم ستة في حالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها".

https://sputnikarabic.ae/20230619/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-7-جنود-في-جنين-وإخراج-عربات-معطوبة-يستغرق-ساعات-1078255372.html

https://sputnikarabic.ae/20230619/وزير-المال-الإسرائيلي-يدعو-لشن-عملية-عسكرية-واسعة-شمالي-الضفة-الغربية-1078248737.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن