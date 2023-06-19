مدينة غولايا بريستان بعد أن غمرتها المياه نتيجة تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
منزل مدمر في مدينة غولايا بريستان، غمرته المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. نتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، تم تدمير الصمامات، وبدأ تصريف المياه بشكل غير منتظم.
منزل مدمر في مدينة غولايا بريستان، غمرته المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. نتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، تم تدمير الصمامات، وبدأ تصريف المياه بشكل غير منتظم.
متطوع، عامل مرافق، يأخذ كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023
متطوع، عامل مرافق، يأخذ كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023
متطوع، عامل مرافق، ينقذ كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 16 يونيو 2023.
متطوع، عامل مرافق، ينقذ كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 16 يونيو 2023.
امرأة مسنة في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، غمرت المياه منزلها بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.
امرأة مسنة في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، غمرت المياه منزلها بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.
أحد سكان غولايا بريستان ، مقاطعة خيرسون، غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.
أحد سكان غولايا بريستان ، مقاطعة خيرسون، غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.
تقوم فرق الإنقتاذ الطلابية لعموم روسيا بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، بضخ المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023
تقوم فرق الإنقتاذ الطلابية لعموم روسيا بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، بضخ المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023
السكان المحليون يعدون الطعام في الشارع في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.
السكان المحليون يعدون الطعام في الشارع في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.
امرأة تسحب كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 16 يونيو 2023.
امرأة تسحب كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 16 يونيو 2023.
السكان المحليون يتلقون مساعدات إنسانية في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023
السكان المحليون يتلقون مساعدات إنسانية في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023
يقوم أحد أعضاء فرق الإنقاذ الطلابية لعموم روسيا بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، بضخ المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023
يقوم أحد أعضاء فرق الإنقاذ الطلابية لعموم روسيا بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، بضخ المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023
السكان المحليون يتلقون مساعدات إنسانية في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023
السكان المحليون يتلقون مساعدات إنسانية في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023
كلب عند مدخل مبنى سكني في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.
كلب عند مدخل مبنى سكني في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.