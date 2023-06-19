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https://sputnikarabic.ae/20230619/مدينة-غولايا-بريستان-بعد-أن-غمرتها-المياه-نتيجة-تدمير-محطة-كاخوفسكايا-للطاقة-الكهرومائية-1078255948.html
مدينة غولايا بريستان بعد أن غمرتها المياه نتيجة تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
مدينة غولايا بريستان بعد أن غمرتها المياه نتيجة تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
نتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة اكهرومائية، في 6 يونيو/ حزيران، تم تدمير الصمامات، وبدأ تصريف المياه بشكل غير منتظم.ارتفع... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T10:59+0000
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фото, صور, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, أخبار روسيا اليوم

مدينة غولايا بريستان بعد أن غمرتها المياه نتيجة تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية

10:59 GMT 19.06.2023
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نتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة اكهرومائية، في 6 يونيو/ حزيران، تم تدمير الصمامات، وبدأ تصريف المياه بشكل غير منتظم.ارتفع منسوب المياه في المستوطنات الساحلية لمقاطعة خيرسون بحد أقصى 12 مترًا، ما تطلب إخلاء نحو 8000 من سكان ثلاث مناطق في المدينة: نوفايا كاخوفكا، وأليوشكي، وغولايا بريستان. وتم فرض حالة الطوارئ.
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

منزل مدمر في مدينة غولايا بريستان، غمرته المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. نتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، تم تدمير الصمامات، وبدأ تصريف المياه بشكل غير منتظم.

منزل مدمر في مدينة غولايا بريستان، غمرته المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. نتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، تم تدمير الصمامات، وبدأ تصريف المياه بشكل غير منتظم. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
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منزل مدمر في مدينة غولايا بريستان، غمرته المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. نتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، تم تدمير الصمامات، وبدأ تصريف المياه بشكل غير منتظم.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

متطوع، عامل مرافق، يأخذ كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023

متطوع، عامل مرافق، يأخذ كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
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متطوع، عامل مرافق، يأخذ كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

متطوع، عامل مرافق، ينقذ كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 16 يونيو 2023.

متطوع، عامل مرافق، ينقذ كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 16 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

متطوع، عامل مرافق، ينقذ كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 16 يونيو 2023.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة مسنة في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، غمرت المياه منزلها بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.

امرأة مسنة في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، غمرت المياه منزلها بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة مسنة في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، غمرت المياه منزلها بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

أحد سكان غولايا بريستان ، مقاطعة خيرسون، غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.

أحد سكان غولايا بريستان ، مقاطعة خيرسون، غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد سكان غولايا بريستان ، مقاطعة خيرسون، غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

تقوم فرق الإنقتاذ الطلابية لعموم روسيا بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، بضخ المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023

تقوم فرق الإنقتاذ الطلابية لعموم روسيا بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، بضخ المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقوم فرق الإنقتاذ الطلابية لعموم روسيا بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، بضخ المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

السكان المحليون يعدون الطعام في الشارع في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.

السكان المحليون يعدون الطعام في الشارع في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

السكان المحليون يعدون الطعام في الشارع في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تسحب كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 16 يونيو 2023.

امرأة تسحب كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 16 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تسحب كلبًا من المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 16 يونيو 2023.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

السكان المحليون يتلقون مساعدات إنسانية في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023

السكان المحليون يتلقون مساعدات إنسانية في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

السكان المحليون يتلقون مساعدات إنسانية في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم أحد أعضاء فرق الإنقاذ الطلابية لعموم روسيا بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، بضخ المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023

يقوم أحد أعضاء فرق الإنقاذ الطلابية لعموم روسيا بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، بضخ المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقوم أحد أعضاء فرق الإنقاذ الطلابية لعموم روسيا بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، بضخ المياه في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

السكان المحليون يتلقون مساعدات إنسانية في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023

السكان المحليون يتلقون مساعدات إنسانية في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

السكان المحليون يتلقون مساعدات إنسانية في بلدة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، التي غمرتها المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

كلب عند مدخل مبنى سكني في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.

كلب عند مدخل مبنى سكني في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Taisija Voroncova
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كلب عند مدخل مبنى سكني في مدينة غولايا بريستان، مقاطعة خيرسون، بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، 17 يونيو 2023.

شاهد أيضا - تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية
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