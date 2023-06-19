نتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة اكهرومائية، في 6 يونيو/ حزيران، تم تدمير الصمامات، وبدأ تصريف المياه بشكل غير منتظم.ارتفع... 19.06.2023, سبوتنيك عربي

مدينة غولايا بريستان بعد أن غمرتها المياه نتيجة تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية

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نتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة اكهرومائية، في 6 يونيو/ حزيران، تم تدمير الصمامات، وبدأ تصريف المياه بشكل غير منتظم.ارتفع منسوب المياه في المستوطنات الساحلية لمقاطعة خيرسون بحد أقصى 12 مترًا، ما تطلب إخلاء نحو 8000 من سكان ثلاث مناطق في المدينة: نوفايا كاخوفكا، وأليوشكي، وغولايا بريستان. وتم فرض حالة الطوارئ.