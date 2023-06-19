https://sputnikarabic.ae/20230619/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-حوسان-جنوبي-الضفة-الغربية-1078282624.html

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان جنوبي الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان جنوبي الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T21:20+0000

2023-06-19T21:20+0000

2023-06-19T21:20+0000

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القدس - سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد الشاب زكريا محمد الزعول (20 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان".وكان الزغول قد أصيب بجروح حرجة خلال مواجهات محدودة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي المدخل الشرقي لبلدة حوسان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "قوة من الجيش أطلقت النار على فلسطيني، ألقى زجاجة حارقة، باتجاه مركبات للمستوطنين، في منطقة بيت لحم".

https://sputnikarabic.ae/20230619/الفلسطينيون-يشيعون-5-مواطنين-قضوا-في-عملية-عسكرية-إسرائيلية-هي-الأعنف-على-جنين-منذ-20-عاما-1078274453.html

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أخبار إسرائيل اليوم, وزارة الصحة الفلسطينية, مقتل فلسطيني, العالم العربي