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https://sputnikarabic.ae/20230619/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-حوسان-جنوبي-الضفة-الغربية-1078282624.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان جنوبي الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان جنوبي الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T21:20+0000
2023-06-19T21:20+0000
أخبار إسرائيل اليوم
وزارة الصحة الفلسطينية
مقتل فلسطيني
العالم العربي
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القدس - سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد الشاب زكريا محمد الزعول (20 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان".وكان الزغول قد أصيب بجروح حرجة خلال مواجهات محدودة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي المدخل الشرقي لبلدة حوسان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "قوة من الجيش أطلقت النار على فلسطيني، ألقى زجاجة حارقة، باتجاه مركبات للمستوطنين، في منطقة بيت لحم".
https://sputnikarabic.ae/20230619/الفلسطينيون-يشيعون-5-مواطنين-قضوا-في-عملية-عسكرية-إسرائيلية-هي-الأعنف-على-جنين-منذ-20-عاما-1078274453.html
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أخبار إسرائيل اليوم, وزارة الصحة الفلسطينية, مقتل فلسطيني, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, وزارة الصحة الفلسطينية, مقتل فلسطيني, العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان جنوبي الضفة الغربية

21:20 GMT 19.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة أرشيفية.. تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
صورة أرشيفية.. تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد الشاب زكريا محمد الزعول (20 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان".
وكان الزغول قد أصيب بجروح حرجة خلال مواجهات محدودة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي المدخل الشرقي لبلدة حوسان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.
الاف الفلسطينيين يشيعون القتلى الخمسة الذين قضوا في عملية عسكرية إسرائيلية هي الأعنف على جنين منذ 20 عاماً - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
الفلسطينيون يشيعون 5 مواطنين قضوا في عملية عسكرية إسرائيلية هي الأعنف على جنين منذ 20 عاما...فيديو
17:49 GMT
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "قوة من الجيش أطلقت النار على فلسطيني، ألقى زجاجة حارقة، باتجاه مركبات للمستوطنين، في منطقة بيت لحم".
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