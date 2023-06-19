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https://sputnikarabic.ae/20230619/مقتل-5-جنود-سوريين-وإصابة-ضابط-بانفجار-عبوة-ناسفة-استهدفت-سيارتهم-شرقي-سوريا---عاجل-1078253998.html
مقتل 5 جنود سوريين وإصابة ضابط بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم شرقي سوريا - عاجل
مقتل 5 جنود سوريين وإصابة ضابط بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم شرقي سوريا - عاجل
قضى خمسة جنود سوريين وأصيب ضابط في الجيش السوري إثر استهداف سيارتهم العسكرية بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون على أحد الطرق الفرعية بريف دير الزور، شرقي سوريا. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T09:31+0000
2023-06-19T09:55+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن خمسة جنود من الجيش العربي السوري قضوا نحبهم وأصيب ضابط، جراء استهداف سيارتهم العسكرية بهجوم إرهابي قرب بلدة (عيّاش)، إلى الشمال الغربي من مدينة دير الزور بنحو نحو 15 كيلومترا.وأضاف المصدر أن "الهجوم الإرهابي أسفر عن استشهاد خمسة من جنود الجيش العربي السوري على الفور، فيما أصيب ضابط بجروح بليغة وتم نقله إلى مشفى دير الزور الوطني".وشهدت بلدة (عياش) معارك عدة بين الجيش السوري وحلفائه وبين المجموعات المسلحة التي سيطرت على المنطقة في عام 2011، قبل أن يتم تحرير البدة من إرهابي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) في سبتمبر/ أيلول 2017.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مقتل 5 جنود سوريين وإصابة ضابط بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم شرقي سوريا - عاجل

09:31 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 09:55 GMT 19.06.2023)
© Sputnik . Kamel Saqr / الجيش السوري يلاحق "داعش" في دير الزور ويحرر المزيد
 الجيش السوري يلاحق داعش في دير الزور ويحرر المزيد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Sputnik . Kamel Saqr /
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يتبع
قضى خمسة جنود سوريين وأصيب ضابط في الجيش السوري إثر استهداف سيارتهم العسكرية بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون على أحد الطرق الفرعية بريف دير الزور، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن خمسة جنود من الجيش العربي السوري قضوا نحبهم وأصيب ضابط، جراء استهداف سيارتهم العسكرية بهجوم إرهابي قرب بلدة (عيّاش)، إلى الشمال الغربي من مدينة دير الزور بنحو نحو 15 كيلومترا.

وقال مصدر عسكري في المنطقة لـ "سبوتنيك" إن "عبوة ناسفة استهدفت السيارة العسكرية أثناء تنقلها على طريق (دير الزور- عياّش)، بالقرب من المدخل الشرقي للبلدة".

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وأضاف المصدر أن "الهجوم الإرهابي أسفر عن استشهاد خمسة من جنود الجيش العربي السوري على الفور، فيما أصيب ضابط بجروح بليغة وتم نقله إلى مشفى دير الزور الوطني".

وبين المصدر أن الجهات المختصة أغلقت المنطقة وبدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي.

وشهدت بلدة (عياش) معارك عدة بين الجيش السوري وحلفائه وبين المجموعات المسلحة التي سيطرت على المنطقة في عام 2011، قبل أن يتم تحرير البدة من إرهابي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) في سبتمبر/ أيلول 2017.
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