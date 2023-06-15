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وزير المال السوري لـ"سبوتنيك": دمشق تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس" و"شنغهاي"
https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-المالية-السوري-لـسبوتنيك-دمشق-تعتزم-التقدم-بطلب-الانضمام-إلى-بريكس-ومنظمة-شنغهاي-1078142111.html
وزير المال السوري لـ"سبوتنيك": دمشق تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس" و"شنغهاي"
وزير المال السوري لـ"سبوتنيك": دمشق تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس" و"شنغهاي"
أكد وزير المال السوري، كنعان ياغي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن دمشق تعتزم التقدم بطلب الانضمام إلى "بريكس" ومنظمة "شنغهاي". 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T12:35+0000
2023-06-15T13:18+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
مجموعة بريكس
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وقال ياغي لـ "سبوتنيك": "تعتزم سوريا التقدم بطلب للحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس".وفي وقت سابق من اليوم، صرح وانغ وانغ تشيمين، رئيس معهد الصين لبحوث التحديث والعولمة، لوكالة "سبوتنيك"، أن 13 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".مجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.وتجمع "بريكس" بين أكبر اقتصادات النمو في العالم. وتعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.وستستضيف جنوب أفريقيا، التي تولت رئاسة "بريكس" الدورية في يناير/ كانون الثاني الماضي، قمة "بريكس" الـ 15، في أغسطس/ آب.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مجموعة بريكس, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مجموعة بريكس, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

وزير المال السوري لـ"سبوتنيك": دمشق تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس" و"شنغهاي"

12:35 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 13:18 GMT 15.06.2023)
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وزير المال السوري، كنعان ياغي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
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أكد وزير المال السوري، كنعان ياغي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن دمشق تعتزم التقدم بطلب الانضمام إلى "بريكس" ومنظمة "شنغهاي".
وقال ياغي لـ "سبوتنيك": "تعتزم سوريا التقدم بطلب للحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس".

وأضاف ياغي: "من المخطط أيضا افتتاح بنك "سبيربنك" في الجمهورية العربية السورية".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وانغ وانغ تشيمين، رئيس معهد الصين لبحوث التحديث والعولمة، لوكالة "سبوتنيك"، أن 13 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال: "يعلم الجميع أن فكرة "بريكس +" تم طرحها لزيادة الحوار والتعاون بشكل تدريجي بين دول بريكس والدول النامية الأخرى والاقتصادات النامية بنشاط".

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10:15 GMT
مجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
وتجمع "بريكس" بين أكبر اقتصادات النمو في العالم. وتعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
وستستضيف جنوب أفريقيا، التي تولت رئاسة "بريكس" الدورية في يناير/ كانون الثاني الماضي، قمة "بريكس" الـ 15، في أغسطس/ آب.
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