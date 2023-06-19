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https://sputnikarabic.ae/20230619/نتائج-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1078254689.html
نتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
نتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
من 14 إلى 17 يونيو/ حزيران، عُقد المنتدى الاقتصادي الدولي الـ26 في سان بطرسبورغ. هذا العام، زاره 17 ألف ممثل من 130 دولة. أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T09:56+0000
2023-06-19T09:56+0000
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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انفوجرافيك, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, инфографика

نتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

09:56 GMT 19.06.2023
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من 14 إلى 17 يونيو/ حزيران، عُقد المنتدى الاقتصادي الدولي الـ26 في سان بطرسبورغ. هذا العام، زاره 17 ألف ممثل من 130 دولة. أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف المنتدى. كما تم إبرام أكثر من 900 اتفاقية تزيد قيمتها عن 3 مليارات روبل (وهو ما يقارب 46.32 مليار دولار).
نتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي
نتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي
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