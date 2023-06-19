https://sputnikarabic.ae/20230619/وزيرا-خارجية-الصين-وأمريكا-يتفقان-على-تعزيز-المشاورات-حول-مختلف-القضايا-1078247525.html
وزيرا خارجية الصين وأمريكا يتفقان على تعزيز المشاورات حول مختلف القضايا
وزيرا خارجية الصين وأمريكا يتفقان على تعزيز المشاورات حول مختلف القضايا
التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، في بكين عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T08:12+0000
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وذكر التلفزيون الصيني أن الطرفان اتفقا على الحفاظ على تبادل الآراء على مستوى عالٍ، وأيضًا تعزيز المشاورات حول مختلف قضايا العلاقات الثنائية.ودعا بلينكن وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، لزيارة الولايات المتحدة، حيث أعرب الوزير الصيني عن استعداده لتلبية الدعوة في وقت مناسب لكلا الطرفين.يشار إلى أن الطرفين اتفقا أيضا على التنفيذ المشترك للتوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين في بالي، وحل خلافاتهما بشكل فعال وتعزيز الحوار والتعاون.يذكر أن بلينكن وصل إلى بكين، أمس الأحد، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات.وتأتي هذه الزيارة في ظل تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب جملة من القضايا، من بينها تايوان وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، فضلا عن الخلافات المستمرة بشأن التجارة والتكنولوجيا.
https://sputnikarabic.ae/20230618/بلينكن-يصل-إلى-الصين-في-زيارة-نادرة-لمسؤول-أمريكي-فيديو-1078229220.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزيرا خارجية الصين وأمريكا يتفقان على تعزيز المشاورات حول مختلف القضايا
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التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، في بكين عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ.
وذكر التلفزيون الصيني أن الطرفان اتفقا على الحفاظ على تبادل الآراء على مستوى عالٍ، وأيضًا تعزيز المشاورات حول مختلف قضايا العلاقات الثنائية.
ودعا بلينكن وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
، لزيارة الولايات المتحدة، حيث أعرب الوزير الصيني عن استعداده لتلبية الدعوة في وقت مناسب لكلا الطرفين.
يشار إلى أن الطرفين اتفقا أيضا على التنفيذ المشترك للتوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين في بالي، وحل خلافاتهما بشكل فعال وتعزيز الحوار والتعاون.
يذكر أن بلينكن وصل إلى بكين، أمس الأحد، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين
منذ خمس سنوات.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب جملة من القضايا، من بينها تايوان وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، فضلا عن الخلافات المستمرة بشأن التجارة والتكنولوجيا.