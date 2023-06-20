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الخارجية القطرية: يجري العمل على إعادة فتح السفارات بين قطر والبحرين
الخارجية القطرية: يجري العمل على إعادة فتح السفارات بين قطر والبحرين
أكدت وزارة الخارجية القطرية أنه يجري العمل على إعادة فتح السفارات بين قطر والبحرين، تنفيذا لما تضمنه بيان قمة "العلا". 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T20:59+0000
2023-06-20T20:59+0000
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جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أكد فيه ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية استمرار التنسيق بين البلدين في هذا الأمر.وقال الأنصاري: "يجري العمل لفتح السفارات بين البلدين، بعد عودة رحلات الطيران بمعدل 6 رحلات يوميا".ولفت متحدث الخارجية القطرية إلى أن لجنة المتابعة "القطرية - البحرينية" عقدت اجتماعها الـ 3 في مدينة الدوحة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد استكمالا لاجتماعاتها السابقة.وأوضح الأنصاري أن كل تلك التحركات تأتي ضمن تنفيذ ما توصل إليه القادة في اجتماع قمة "العلا" في المملكة العربية السعودية حول عودة العلاقات، ووفقا لإرادة قيادتي البلدين، التي تهدف إلى تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين.
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, البحرين, السعودية
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, البحرين, السعودية

الخارجية القطرية: يجري العمل على إعادة فتح السفارات بين قطر والبحرين

20:59 GMT 20.06.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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أكدت وزارة الخارجية القطرية أنه يجري العمل على إعادة فتح السفارات بين قطر والبحرين، تنفيذا لما تضمنه بيان قمة "العلا".
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أكد فيه ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية استمرار التنسيق بين البلدين في هذا الأمر.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
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أمس, 18:12 GMT
وقال الأنصاري: "يجري العمل لفتح السفارات بين البلدين، بعد عودة رحلات الطيران بمعدل 6 رحلات يوميا".
ولفت متحدث الخارجية القطرية إلى أن لجنة المتابعة "القطرية - البحرينية" عقدت اجتماعها الـ 3 في مدينة الدوحة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد استكمالا لاجتماعاتها السابقة.
وأوضح الأنصاري أن كل تلك التحركات تأتي ضمن تنفيذ ما توصل إليه القادة في اجتماع قمة "العلا" في المملكة العربية السعودية حول عودة العلاقات، ووفقا لإرادة قيادتي البلدين، التي تهدف إلى تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين.
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