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https://sputnikarabic.ae/20230619/قطر-والإمارات-تعلنان-إعادة-التمثيل-الدبلوماسي-بينهما-واستئناف-عمل-سفارتيهما-1078242238.html
قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما
قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما
أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، اليوم الاثنين، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما اعتبارا من اليوم. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T06:20+0000
2023-06-19T07:11+0000
العالم العربي
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وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها، اليوم الاثنين".من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن "هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".وفي منتصف عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر بشكل كامل، متهمة إياها بدعم الإرهاب، في إشارة إلى جماعات إسلامية وتقربها لإيران، وهو ما نفته الدوحة.وكانت الرياض والقاهرة أول من أعادتا تعيين سفيرين في الدوحة في عام 2021، بعد اتفاق قادته لإنهاء الخلاف، في حين أعلنت البحرين الأسبوع الماضي أنها قررت إعادة العلاقات الدبلوماسية.
https://sputnikarabic.ae/20230530/قطر-تدعو-إلى-تشكيل-آليات-بناءة-للحوار-بين-إيران-ودول-الخليج-1077580799.html
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العالم العربي
العالم العربي

قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما

06:20 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 07:11 GMT 19.06.2023)
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أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، اليوم الاثنين، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما اعتبارا من اليوم.
وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها، اليوم الاثنين".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن "هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".
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وفي منتصف عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر بشكل كامل، متهمة إياها بدعم الإرهاب، في إشارة إلى جماعات إسلامية وتقربها لإيران، وهو ما نفته الدوحة.
وكانت الرياض والقاهرة أول من أعادتا تعيين سفيرين في الدوحة في عام 2021، بعد اتفاق قادته لإنهاء الخلاف، في حين أعلنت البحرين الأسبوع الماضي أنها قررت إعادة العلاقات الدبلوماسية.
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