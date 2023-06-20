https://sputnikarabic.ae/20230620/الرئيس-الإيراني-لم-نعتبر-السعودية-عدوتنا-قط-وما-زلنا-لا-نعتبرها-كذلك-1078319229.html
الرئيس الإيراني: لم نعتبر السعودية عدوتنا قط وما زلنا لا نعتبرها كذلك
الرئيس الإيراني: لم نعتبر السعودية عدوتنا قط وما زلنا لا نعتبرها كذلك
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تعتبر السعودية عدوتها قط، وما زالت لا تعتبرها كذلك. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T20:14+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال رئيسي في كلمة متلفزة: "لم نعتبر السعودية عدوتنا قط وما زلنا لا نعتبرها عدوا لنا".وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا سبب يمنع تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية.وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات مع الرياض وأن مصلحة الشعبين تقتضي التعامل بين البلدين.وأكد رئيسي أن "الكيان الصهيوني وأعداء الإسلام منزعجون من تطوير العلاقات بين إيران والسعودية".ويذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد زار العاصمة الإيرانية طهران يوم السبت الماضي.وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيسي-يشير-إلى-انزعاج-إسرائيل-من-تطوير-العلاقات-بين-إيران-والسعودية-1078223752.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الإيراني: لم نعتبر السعودية عدوتنا قط وما زلنا لا نعتبرها كذلك
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تعتبر السعودية عدوتها قط، وما زالت لا تعتبرها كذلك.
طهران - سبوتنيك
. وقال رئيسي في كلمة متلفزة: "لم نعتبر السعودية عدوتنا قط وما زلنا لا نعتبرها عدوا لنا".
وأضاف: "يجب أن نعرف من هو عدونا الرئيسي وألا ننسى الكيان الصهيوني".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا سبب يمنع تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية.
وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات مع الرياض وأن مصلحة الشعبين تقتضي التعامل بين البلدين.
وأكد رئيسي أن "الكيان الصهيوني وأعداء الإسلام منزعجون من تطوير العلاقات بين إيران والسعودية".
ويذكر أن وزير الخارجية السعودي
، الأمير فيصل بن فرحان، قد زار العاصمة الإيرانية طهران يوم السبت الماضي.
وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة
المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.
واتفقت إيران والسعودية
، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.